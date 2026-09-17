Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Primăria Sectorului 3 continuă proiectele destinate fluidizării circulației auto și siguranței pietonilor
Proiecte destinate fluidizării circulației auto și siguranței pietonilor
După amenajarea mai multor poduri peste Dâmbovița ce asigură rute de legătură directă cu zona de sud a orașului și a celor 3 pasaje supraterane de la ieșirea spre Autostrada Soarelui, administrația locală din Sectorul 3 continuă proiectele de infrastructură destinate fluidizării traficului în zonele suprasolicitate și creșterii siguranței pietonilor.
Citește și
- 14:23Tragedie în Iași. Elevă de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Colegii și profesorii sunt în șoc
- 14:18Băiat de 11 ani, la spital după ce a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el: scene șocante la o școală din Timiș
- 14:09Nouă decenii de sociologie românească, marcate la București. Conferință dedicată lui Dimitrie Gusti, pe 25 septembrie
- 11:49Dramă pentru o familie de români din SUA: fiul de 5 ani a murit după ce l-au uitat în mașină. Părinții, arestați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News