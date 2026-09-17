Primăria Sectorului 3 continuă proiectele destinate fluidizării circulației auto și siguranței pietonilor

Scris de Catalina Anghel Publicat: 17 sept. 2026, 12:06

După amenajarea mai multor poduri peste Dâmbovița ce asigură rute de legătură directă cu zona de sud a orașului și a celor 3 pasaje supraterane de la ieșirea spre Autostrada Soarelui, administrația locală din Sectorul 3 continuă proiectele de infrastructură destinate fluidizării traficului în zonele suprasolicitate și creșterii siguranței pietonilor.

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