Amendă de până la 1.081 de lei dacă nu tragi frâna de mână când parchezi. Ce spune Codul Rutier

Șoferii care își lasă mașina pe un drum public și se îndepărtează fără să o asigure corespunzător riscă o amendă de până la 1.081,25 de lei și trei puncte de penalizare. Codul Rutier prevede că trebuie acționată frâna de ajutor, oprit motorul și cuplată o treaptă inferioară de viteză sau poziția de parcare, în cazul mașinilor automate.
Șoferii care parchează sau își lasă mașina imobilizată pe un drum public trebuie să respecte câteva reguli înainte să se îndepărteze de vehicul. Nu este suficient ca autoturismul să fie oprit într-un loc permis: conducătorul auto trebuie să se asigure și că acesta nu se poate pune singur în mișcare.
Nerespectarea acestei obligații poate aduce trei puncte de penalizare și o amendă din clasa a II-a de sancțiuni. La valoarea actuală a punctului-amendă, de 216,25 de lei, sancțiunea este cuprinsă între 865 și 1.081,25 de lei. Valoarea punctului-amendă a crescut de la 1 iulie 2026.
Ce trebuie să faci înainte să pleci de lângă mașină
Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește că șoferii care se îndepărtează de un autovehicul imobilizat pe un drum public trebuie să acționeze frâna de ajutor, să oprească motorul și să cupleze o treaptă inferioară de viteză. Pentru autoturismele cu transmisie automată trebuie selectată poziția de parcare.
Această obligație de a asigura mașina după oprire este prevăzută pentru situația în care conducătorul auto lasă vehiculul pe drumul public și se îndepărtează de acesta.
În cazul mașinilor cu transmisie manuală, regula presupune așadar trei pași simpli: frâna de ajutor trebuie acționată, motorul oprit, iar cutia de viteze lăsată într-o treaptă inferioară. Pentru o mașină automată, șoferul trebuie să folosească poziția „P”, destinată parcării.
Amendă de până la 1.081,25 de lei și trei puncte de penalizare
Codul Rutier sancționează nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri motorul și de a cupla o treaptă de viteză inferioară sau poziția de parcare atunci când șoferul se îndepărtează de vehiculul imobilizat pe un drum public. Pentru această abatere se aplică trei puncte de penalizare, conform Avocatnet.ro.
Amenda este din clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă patru sau cinci puncte-amendă. Cum un punct-amendă valorează în prezent 216,25 de lei, șoferul poate primi între 865 de lei și 1.081,25 de lei.
De ce este important să asiguri mașina după ce o parchezi
O mașină lăsată fără frâna de ajutor și fără o treaptă de viteză cuplată se poate pune în mișcare, mai ales dacă este parcată pe un drum înclinat. Într-o astfel de situație, autoturismul poate lovi alte vehicule, pietoni sau diferite obiecte aflate în apropiere. Regulile sunt și mai stricte atunci când o mașină rămâne imobilizată involuntar într-o pantă sau rampă. Pe lângă măsurile obișnuite, conducătorul trebuie să bracheze și roțile directoare.
Codul Rutier face diferența între oprire și staționare în funcție de durata pentru care vehiculul rămâne imobilizat voluntar. Oprirea reprezintă imobilizarea pentru cel mult cinci minute, iar atunci când această perioadă este depășită vorbim despre staționare. Indiferent însă dacă mașina este lăsată pentru o perioadă scurtă sau mai lungă, atunci când șoferul se îndepărtează de autovehiculul imobilizat pe drumul public trebuie să îl asigure corespunzător.
Ce trebuie să verifice șoferii înainte să se îndepărteze de mașină
În cazul unei mașini cu transmisie manuală, șoferul trebuie să se asigure că frâna de ajutor este acționată, motorul este oprit și o treaptă inferioară de viteză este cuplată. Pentru mașinile automate trebuie selectată poziția de parcare. Respectarea acestor obligații nu ține doar de evitarea unei amenzi. Măsurile împiedică deplasarea necontrolată a vehiculului după ce șoferul a plecat de lângă acesta și reduc riscul producerii unui accident.