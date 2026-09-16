Amendă de până la 1.081 de lei dacă nu tragi frâna de mână când parchezi. Ce spune Codul Rutier

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 15:28

Șoferii care își lasă mașina pe un drum public și se îndepărtează fără să o asigure corespunzător riscă o amendă de până la 1.081,25 de lei și trei puncte de penalizare. Codul Rutier prevede că trebuie acționată frâna de ajutor, oprit motorul și cuplată o treaptă inferioară de viteză sau poziția de parcare, în cazul mașinilor automate.

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