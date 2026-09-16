Românii ar putea economisi pentru pensie după modelul american. Cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 13:13

Un nou instrument financiar destinat economisirii pentru pensie ar putea fi introdus în România, după modelul sistemului utilizat în Statele Unite. Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat un raport preliminar pentru proiectul de lege privind înființarea Conturilor de Economii și Investiții, cunoscute sub abrevierea CEI.

Distribuie articolul