Românii ar putea economisi pentru pensie după modelul american. Cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții

Un nou instrument financiar destinat economisirii pentru pensie ar putea fi introdus în România, după modelul sistemului utilizat în Statele Unite. Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat un raport preliminar pentru proiectul de lege privind înființarea Conturilor de Economii și Investiții, cunoscute sub abrevierea CEI.
Prin intermediul acestor conturi, persoanele fizice ar putea economisi voluntar pentru perioada de după pensionare și ar avea posibilitatea să investească banii pe piața de capital. Proiectul prevede mai multe opțiuni pentru regimul fiscal al contribuțiilor, precum și scutiri de impozit pentru câștigurile obținute din investiții.
Cum a fost schimbat numele noului instrument financiar
Proiectul a trecut prin mai multe denumiri înainte de forma actuală. Inițial, instrumentul financiar a fost numit Conturi Individuale de Investiții pentru Pensii, cu abrevierea CIIP.
Ulterior, denumirea a fost modificată în Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor, respectiv CIIV. În urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-a stabilit ca noul model să poarte numele de Conturi de Economii și de Investiții, abreviat CEI, denumire care a fost și adoptată.
Inițiativa legislativă a fost pornită de PNL și USR și beneficiază de susținerea PSD, AUR, UDMR și a deputaților neafiliați. Proiectul a fost adoptat de senatori înainte de vacanța parlamentară și a ajuns într-un timp scurt în dezbaterea comisiilor de specialitate.
Prin noul mecanism, economisirea pentru pensie ar fi legată direct de investițiile pe piața de capital, iar titularul contului ar putea decide în ce tipuri de instrumente financiare își plasează banii.
Cum ar putea funcționa Conturile de Economii și Investiții
Conform proiectului, orice persoană fizică ar putea deschide unul sau mai multe Conturi de Economii și Investiții. Banii depuși în aceste conturi ar putea fi utilizați pentru investiții în titluri de pe piața de capital.
Titularii ar avea posibilitatea de a alege între două regimuri fiscale aplicabile contribuțiilor. Prima variantă presupune deductibilitate și impozitare în momentul retragerii banilor. A doua variantă nu oferă deductibilitate, dar nici nu prevede impozitare la retragere, potrivit sursei menționate.
Inițiatorii descriu CEI drept un instrument flexibil prin care fiecare român ar putea economisi pentru pensie prin investiții pe piața de capital, în funcție de propriile opțiuni.
Contribuțiile ar fi voluntare, iar banii depuși nu ar fi amestecați cu bugetul de stat. Beneficiarul ar urma să decidă unde investește sumele acumulate.
Printre variantele menționate se află acțiunile, obligațiunile și ETF-urile.
Ce se întâmplă cu banii investiți până la pensionare
Câștigurile rezultate din investițiile realizate prin CEI, inclusiv câștigurile de valoare, dividendele și dobânzile sau cupoanele, ar urma să fie integral neimpozitate.
În mod obișnuit, retragerile din cont ar avea loc la momentul pensionării. Proiectul prevede însă și existența unor situații speciale, în care se pot aplica reguli distincte.
Există și anumite limite privind tipurile de investiții permise. Astfel, prin CEI nu ar putea fi realizate investiții în instrumente financiare derivate, cu excepția celor utilizate pentru replicarea indicilor sau pentru acoperirea riscurilor, cunoscută sub denumirea de hedging.
Ce avantaje fiscale ar avea CEI
Unul dintre principalele avantaje prevăzute de proiect este tratamentul fiscal al veniturilor și câștigurilor de capital obținute prin intermediul Conturilor de Economii și Investiții.
Veniturile și câștigurile de capital realizate în CEI ar fi scutite de impozit și de contribuțiile sociale. Acestea nu ar fi incluse în baza de calcul pentru impozitul pe venit și pentru contribuțiile sociale obligatorii pe perioada în care contul este deținut.
Și dividendele încasate în conturile CEI ar urma să fie scutite de impozit.
Astfel, mecanismul propus combină economisirea voluntară pentru pensie cu investițiile pe piața de capital și cu un regim fiscal distinct pentru banii păstrați în aceste conturi.