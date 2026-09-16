Protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a încheiat cu rețineri și dosare penale: bilanțul anunțat de Jandarmerie

Protestul fermierilor din Piața Victoriei s-a încheiat. Jandarmeria anunță trei dosare penale, șase persoane reținute și amenzi totale de 46.000 de lei.
Protestul fermierilor desfășurat marți în Piața Victoriei din București s-a încheiat, însă verificările continuă pentru identificarea tuturor celor care ar fi încălcat legea. Jandarmeria București anunță că, până acum, au fost deschise trei dosare penale, șase persoane au fost reținute, iar sancțiunile contravenționale aplicate ajung la 46.000 de lei.
Trei dosare penale după protestul din Capitală
Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pe parcursul manifestației pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și gestionarea incidentelor apărute în zona Pieței Victoriei.
În urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi, au fost întocmite trei dosare penale care vizează fapte precum ultrajul, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigarea publică, distrugerea și portul sau folosirea fără drept a unor obiecte periculoase.
Potrivit Jandarmeriei București, 47 de persoane au fost conduse la sediile Poliției pentru verificări și pentru documentarea situațiilor constatate în timpul protestului. Dintre acestea, șase persoane au fost reținute.
Amenzi de 46.000 de lei
Pe lângă anchetele penale, forțele de ordine au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 46.000 de lei.
Autoritățile spun că activitățile operative nu s-au încheiat odată cu dispersarea protestatarilor. Polițiștii și jandarmii continuă verificările pentru a stabili identitatea tuturor persoanelor care ar fi fost implicate în fapte penale sau contravenționale.
Cercetările sunt derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Zeci de persoane au primit îngrijiri medicale
În timpul manifestației, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au acuzat probleme de sănătate, inclusiv stări de lipotimie, amețeli și dureri toracice.
Nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru investigații și îngrijiri suplimentare.
Incidentele violente produse marți, în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei, au dus și la rănirea a zece jandarmi. Patru dintre aceștia au fost transportați la spital. De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.
Jandarmeria: Protestul este un drept, violența nu
Reprezentanții Jandarmeriei București au subliniat că instituțiile MAI respectă dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile, însă acest drept nu poate justifica agresiunile, distrugerile sau alte fapte ilegale.
Autoritățile transmit că răspunderea pentru eventualele acte de violență este una individuală, iar persoanele care au încălcat legea vor fi identificate și sancționate.