Bilanțul actelor de violență de la mitingul fermierilor. Șase persoane reținute, 47 audiate de polițiști și trei au dosare penale

Publicat 16 sept. 2026, 13:06 Actualizat 16 sept. 2026, 13:10

Șase persoane au fost reținute după protestul de marți din Piața Victoriei. Alte trei persoane sunt cercetate penal pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Realitatea Plus este alături de fermierii care protestează pașnic, dar condamnăm ferm actele de huliganism din Piața Victoriei. Postul TV face un apel către autoritățile competente ca instigatorii infiltrați la protestele fermierilor, care i-au atacat și pe jurnaliștii Realitatea Plus, să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și au instigat, să fie trași la răspundere.

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