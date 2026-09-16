Bilanțul actelor de violență de la mitingul fermierilor. Șase persoane reținute, 47 audiate de polițiști și trei au dosare penale

Șase persoane au fost reținute după protestul de marți din Piața Victoriei. Alte trei persoane sunt cercetate penal pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Realitatea Plus este alături de fermierii care protestează pașnic, dar condamnăm ferm actele de huliganism din Piața Victoriei. Postul TV face un apel către autoritățile competente ca instigatorii infiltrați la protestele fermierilor, care i-au atacat și pe jurnaliștii Realitatea Plus, să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și au instigat, să fie trași la răspundere.
În urma activităților desfășurate de polițiști și de jandarmi, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor.
În ceea ce privește faptele contravenționale, au fost aplicate, până la acest moment, 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei.
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că acțiunile de identificare și sancționare a persoanelor care au încălcat legea la protest vor continua în perioada următoare.
”Activitățile operative ale structurilor MAI continuă. Sunt desfășurate în continuare verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea unor fapte de natură penală sau contravențională. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Datele prezentate sunt în dinamică și vor fi actualizate pe măsură ce activitățile de identificare, verificare și documentare sunt finalizate. Structurile Ministerului Afacerilor Interne respectă și protejează dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile. În același timp, dreptul de a manifesta nu poate fi folosit ca justificare pentru violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.
32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
”Forțele de ordine au obligația de a proteja atât participanții la protest, cât și ordinea publică și siguranța celorlalți cetățeni. Protestul este un drept. Violența și încălcarea legii nu sunt. Iar pentru faptele ilegale, răspunderea este individual”, se mai arată în același comunicat.
În timpul protestului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Echipajele de pe Ambulanță au acordat ajutor pentru 32 de persoane. Acestea au acuzat stări de rău, respectiv lipotimie, dureri toracice și amețeli. Nouă persoane au fost transportate la unități medicale.
Spiritele s-au încins, marți, la protestul din Piața Victoriei. Printre manifestanți s-au strecurat și persoane care au incitat la acte de violență. Acestea au atacat jandarmii, au încercat să răstoarne autospecialele și au agresat echipa Realitatea Plus. Mai multe persoane, inclusiv polițiști și jandarmi, au ajuns la spital.