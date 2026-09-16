Lucrări pe Valea Oltului: plase de protecție montate pe versanți. Restricții pentru camioane

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 13:13

Lucrările de protecție a versanților continuă pe DN7, Valea Oltului. Sunt montate plase împotriva căderilor de pietre, iar camioanele de peste 7,5 tone au restricții între Râmnicu Vâlcea și Boița.

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