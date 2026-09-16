Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Lucrări pe Valea Oltului: plase de protecție montate pe versanți. Restricții pentru camioane

Montare plase pe Valea Oltului

Montare plase pe Valea Oltului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 13:13

Lucrările de protecție a versanților continuă pe DN7, Valea Oltului. Sunt montate plase împotriva căderilor de pietre, iar camioanele de peste 7,5 tone au restricții între Râmnicu Vâlcea și Boița.

Trei zone de intervenție pe Valea Oltului

În prezent, lucrările se desfășoară concomitent în trei puncte de pe DN7. Autoritățile au ales această variantă de organizare pentru a permite executarea intervențiilor în condiții de siguranță, ținând cont de valorile ridicate de trafic înregistrate zilnic pe Valea Oltului.

Deschiderea unui număr mai mare de șantiere în același timp ar presupune restricționarea suplimentară a carosabilului. O astfel de măsură ar putea accentua aglomerația și ar crește riscul apariției unor coloane lungi sau chiar blocaje pe traseul dintre Râmnicu Vâlcea și Sibiu.

De ce sunt necesare plasele de protecție

Montarea plaselor pe versanți are ca principal scop prevenirea ajungerii rocilor și a altor materiale desprinse pe partea carosabilă. În zonele montane, fenomenele de instabilitate a terenului pot pune în pericol șoferii, mai ales pe un drum național intens circulat, utilizat atât de autoturisme, cât și de transportatori.

Prin aceste lucrări, administratorul drumului urmărește reducerea riscului de incidente provocate de căderile de pietre și menținerea circulației în condiții cât mai sigure pe DN7 – Valea Oltului.

Restricții de circulație pentru vehiculele grele

Pe sectorul DN7 dintre Râmnicu Vâlcea și Boița sunt aplicate restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone de luni până sâmbătă în intervalul orar 08:00 – 17:30.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească semnalizarea temporară instalată în zona șantierelor, să respecte indicațiile echipelor din teren și să adapteze viteza la condițiile de circulație.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dn7valea oltuluitraficrestrictii de circulatieramnicu valcea

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe