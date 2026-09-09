A pierdut un Lamborghini de aproape 240.000 de lire după o singură greșeală. Ce a făcut șoferul, de fapt?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 14:17

O plimbare cu un Lamborghini Huracan s-a transformat într-o problemă serioasă pentru un șofer din Marea Britanie. Mașina, evaluată la aproape 240.000 de lire sterline, a fost confiscată de polițiști după ce ar fi fost condusă cu o viteză de peste două ori mai mare decât limita legală, în Southend, Essex.

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