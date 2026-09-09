A pierdut un Lamborghini de aproape 240.000 de lire după o singură greșeală. Ce a făcut șoferul, de fapt?

O plimbare cu un Lamborghini Huracan s-a transformat într-o problemă serioasă pentru un șofer din Marea Britanie. Mașina, evaluată la aproape 240.000 de lire sterline, a fost confiscată de polițiști după ce ar fi fost condusă cu o viteză de peste două ori mai mare decât limita legală, în Southend, Essex.
Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, când poliția din Essex a intervenit în urma mai multor sesizări referitoare la modul în care era condus bolidul.
Potrivit autorităților, există suspiciunea că șoferul Lamborghini-ului ar fi circulat cu o viteză care depășea de două ori limita legală. În urma intervenției, autoturismul a fost ridicat și confiscat.
Lamborghini Huracan, evaluat la aproape 240.000 de lire
Automobilul confiscat este un Lamborghini Huracan, unul dintre modelele sport de lux ale producătorului italian, arată The Guardian.
Valoarea unui astfel de autoturism poate varia considerabil în funcție de versiune și configurație. Potrivit platformei auto AutoTrader, prețul poate ajunge la aproximativ 238.195 de lire sterline.
Astfel, o abatere rutieră care ar fi putut părea, la prima vedere, doar o problemă legată de viteză s-a transformat într-o pierdere financiară uriașă pentru proprietarul mașinii.
Poliția a primit mai multe reclamații
Intervenția agenților nu a venit întâmplător. Polițiștii din Essex au fost sesizați cu privire la comportamentul periculos al autoturismului în trafic.
Autoritățile britanice atrag atenția că formele de condus antisocial pot pune în pericol atât șoferii, cât și pietonii și ceilalți participanți la trafic.
„Condusul antisocial poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și poate provoca neplăceri locuitorilor”, a transmis un reprezentant al poliției din Essex.
Instituția susține că protejarea comunităților reprezintă o prioritate și că va interveni atunci când conducătorii auto pun în pericol siguranța publică.
Cazul Lamborghini-ului vine într-un context în care autoritățile britanice beneficiază de atribuții extinse pentru combaterea condusului antisocial.
Autoturismul a fost confiscat în baza Secțiunii 59, prevedere legislativă ale cărei atribuții au fost consolidate la începutul acestui an.
Noile reguli permit polițiștilor să acționeze mai rapid atunci când consideră că folosirea unui vehicul provoacă sau poate provoca „alarmă, suferință sau disconfort” în rândul publicului.
În trecut, în astfel de situații, șoferul putea primi mai întâi un avertisment. Vehiculul putea fi confiscat ulterior dacă era implicat într-un alt incident de condus antisocial în următoarele 12 luni.
În prezent, agenții au posibilitatea de a decide, în funcție de circumstanțe, dacă este suficient un avertisment sau dacă autoturismul trebuie confiscat imediat.
Drifturile și cursele ilegale pot duce la confiscarea mașinii
Regulile britanice vizează mai multe tipuri de comportament la volan considerate periculoase sau deranjante pentru comunitate.
Printre exemplele menționate de poliția din Essex se numără burnout-urile și drifturile efectuate în spații publice, cursele desfășurate în zone rezidențiale, dar și ambalarea repetată a motorului, atunci când astfel de comportamente provoacă disconfort.
În anumite situații, polițiștii pot chiar să pătrundă în spațiile unde suspectează că este depozitat un vehicul vizat de aceste prevederi.
Autoritățile au, de asemenea, posibilitatea de a utiliza „forță rezonabilă” atunci când situația o impune.
Un Lamborghini extrem de scump, confiscat pentru condus periculos
Cazul din Southend arată cât de costisitoare poate deveni o decizie luată la volanul unei mașini de lux.
Dacă suspiciunile poliției privind viteza și modul de conducere vor fi confirmate, șoferul riscă să suporte consecințe importante, în timp ce Lamborghini-ul său, care poate valora aproape 240.000 de lire sterline, a ajuns deja în custodia autorităților.