Femeie rănită grav de un Lamborghini, în Galați. Șoferul, pozitiv la alcool și cu suspiciuni de consum de droguri

O femeie de 62 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un autoturism Lamborghini Urus, în municipiul Galați. La volan se afla un bărbat de 41 de ani, care a fost testat pozitiv pentru consum de alcool, iar aparatul a indicat și suspiciuni privind prezența unor substanțe psihoactive.
Accidentul s-a produs în seara zilei de 10 iulie, în jurul orei 21:00, ]ntr-o intersec'ie din municipiul Galați. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui SUV Lamborghini Urus, a accidentat o femeie de 62 de ani care traversa șoseaua.
În urma impactului, victima a suferit multiple leziuni și a fost transportată de urgență la spital. Potrivit familiei, femeia este internată în Secția de Terapie Intensivă, cu fracturi de bazin și mandibulă, precum și traumatisme toracice.
Conform apropiaților, aceasta ieșise de la serviciu și se îndrepta spre stația de autobuz în momentul producerii accidentului. Se pare că aceasta ar fi traversat strada printr-un loc nepermis. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă arată că șoferul ar fi încercat să frâneze înainte de impact, însă nu a mai putut evita coliziunea.
Șoferul, cercetat penal
La fața locului, polițiștii rutieri l-au testat pe conducătorul auto. Etilotestul a indicat o concentrație de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar aparatul pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive a semnalat suspiciuni privind prezența acestora în organism.
Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili alcoolemia și dacă acesta consumase substanțe interzise înainte de a urca la volan.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Potrivit cotidianului local Monitorul de Galați, familia victimei ia în calcul deschiderea unei acțiuni în instanță pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanei considerate vinovate de producerea accidentului.
Zeci de șoferi sunt depistați zilnic sub influența alcoolului sau drogurilor: date alarmante
Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive continuă să reprezinte una dintre principalele cauze ale accidentelor grave din România. Potrivit datelor prezentate de autorități, în fiecare zi sunt depistați, în medie, peste 12 șoferi aflați sub influența drogurilor și aproximativ 77 care urcă la volan după ce au consumat alcool.
Statisticile arată că, anul trecut, pe drumurile din România s-au produs aproape 4.000 de accidente rutiere, iar peste un sfert dintre acestea au fost provocate de conducători auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Autoritățile atrag atenția că astfel de comportamente pun în pericol atât viața șoferilor, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.