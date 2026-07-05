O tânără de 31 de ani a murit după ce a fost atacată de aligator. Iubitul ei a încercat disperat să o salveze

Publicat 5 iul. 2026, 14:36 Actualizat 5 iul. 2026, 14:42

O excursie în natură s-a transformat într-o tragedie în statul american Florida, unde o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac violent al unui aligator. Potrivit anchetatorilor, iubitul victimei a intervenit imediat și a încercat să o salveze, luptându-se cu reptila, însă rănile suferite de femeie au fost incompatibile cu viața.

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