O tânără de 31 de ani a murit după ce a fost atacată de aligator. Iubitul ei a încercat disperat să o salveze

O excursie în natură s-a transformat într-o tragedie în statul american Florida, unde o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac violent al unui aligator. Potrivit anchetatorilor, iubitul victimei a intervenit imediat și a încercat să o salveze, luptându-se cu reptila, însă rănile suferite de femeie au fost incompatibile cu viața.
Atacul s-a produs în timpul unei drumeții
Brittany Clark, în vârstă de 31 de ani, se afla împreună cu iubitul său, Chance Allison, și un prieten într-o excursie în rezervația naturală Little Big Econ State Forest din Florida.
După drumeție, cei trei au decis să intre în râul Econlockhatchee pentru a se răcori, arată Daily Mail. Potrivit informațiilor din anchetă, în jurul orei 13:30, un aligator de aproximativ patru metri s-a apropiat de grup și a atacat-o pe femeie.
Iubitul victimei a încercat să o scoată din fălcile reptilei
Raportul medicului legist arată că aligatorul a prins-o pe Brittany Clark și a început manevra specifică speciei, cunoscută drept „death roll”, prin care prada este răsucită violent pentru a fi imobilizată.
În acel moment, iubitul femeii a intervenit fără ezitare și s-a luptat cu reptila pentru a o elibera. Potrivit anchetei, acesta a reușit pentru scurt timp să o smulgă din fălcile animalului, însă aligatorul a atacat din nou.
După ce reptila s-a retras, bărbatul a început imediat manevrele de resuscitare și a cerut ajutor printr-un apel la serviciul de urgență 911.
Apelul la 911 surprinde momente dramatice
În înregistrarea apelului de urgență se aud strigătele disperate ale celor aflați la fața locului, în timp ce încercau să-i salveze viața victimei.
Operatorii au fost informați că femeia suferise răni extrem de grave, iar iubitul acesteia le-a cerut echipajelor medicale să ajungă cât mai repede în zona izolată unde se afla grupul.
În ciuda eforturilor depuse până la sosirea salvatorilor, Brittany Clark nu a mai putut fi salvată.
Traseul unde s-a produs tragedia a fost închis
După incident, autoritățile au închis accesul pe traseul Barr Street Trailhead, din apropierea locului unde s-a produs atacul.
Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele tragediei, în timp ce specialiștii în fauna sălbatică monitorizează zona.
Atacurile aligatorilor sunt rare, dar riscul crește în sezonul de împerechere
Potrivit autorităților din Florida, acesta este al treilea atac al unui aligator raportat în centrul statului într-o singură săptămână.
Specialiștii explică faptul că astfel de incidente sunt, în general, rare, însă în perioada de împerechere, care se desfășoară între lunile aprilie și sfârșitul lui iunie, aligatorii pot deveni mai teritoriali și mai agresivi, ceea ce crește riscul unor atacuri asupra oamenilor.