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Cel mai mare mister de la înmormântarea Ayatollahului. A fost prezent sau nu fiul fostului lider suprem?

Înmormântarea Ayatollahului

Înmormântarea Ayatollahului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 13:32
Actualizat5 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Un moment de mare rugăciune a început la Teheran, acolo unde este expus sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Totul în cea de-a doua zi a funeraliilor naționale la care s-au strâns 20 de milioane de oameni. Acest moment aduce în analiză un mister: unde este fiul ayatollahului, Mojtaba, care nu a mai apărut în public de la asasinarea tatălui său. Experții se întreabă, de asemenea, dacă a apărut la ceremonie deghizat din motive de securitate sau dacă intenționează să participe zilele următoare.

Înmormântarea fastuoasă a fostului lider suprem al Iranului

Ceremonia este condusă de un înalt reprezentant al clerului șiit iranian, un ayatollah în vârstă de 97 de ani. Organizatorii nu au precizat dacă, pe parcursul celor șase zile de funeralii, Mojtaba Khamenei va participa la înmormântarea tatălui său.

Liderul iranian nu a mai apărut public de la bombardamentele israeliano-americane care l-au ucis pe tatăl său încă din prima zi a războiului. Rănit și el în atacul respectiv, Mojtaba Khamenei se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite.

Evenimentul se dorește a fi o demonstrație de forță, în plină perioadă de negocieri cu Statele Unite, după semnarea, luna trecută, a acordului-cadru menit să pună capăt conflictului. După ultima procesiune de mâine de la Teheran, sicriul urmează să facă escală în mai multe orașe din Iran și Irak.

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