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Erou la doar 11 ani: a salvat un bărbat de la înec. Gestul lui i-a impresionat pe toți

Copil - erou

Copil - erou

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 11:44

Un copil de doar 11 ani a devenit eroul unei comunități din statul american Kentucky, după ce a intervenit fără ezitare pentru a salva un bărbat aflat în pericol de înec într-o piscină. În timp ce adulții prezenți au rămas blocați de situație, băiatul a reacționat instinctiv și a reușit să scoată victima la suprafață, contribuind decisiv la salvarea acesteia.

Copilul nu a stat pe gânduri și a intrat imediat în apă

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 20:00, la piscina unui complex rezidențial din orașul Lexington, Kentucky. Avory Woolery, în vârstă de 11 ani, a observat că un bărbat se afla scufundat în apă și nu mai reacționa.

Fără să aștepte intervenția altcuiva, copilul și-a pus ochelarii de înot și s-a aruncat în piscină pentru a-l salva, conform unui site local de știri WKYT, citat de New York Post.

„Mi-am spus că cineva trebuie să facă ceva. Nimeni nu intervenea, așa că am intrat în apă, l-am prins și l-am ridicat la suprafață”, a povestit băiatul pentru presa locală.

Un adult l-a ajutat să scoată victima din piscină

După ce a reușit să ajungă la bărbatul inconștient, Avory a fost sprijinit de o altă persoană aflată în apropiere. Împreună au tras victima pe marginea piscinei, unde au început imediat eforturile de acordare a primului ajutor.

Potrivit copilului, un alt bărbat prezent la fața locului a început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie, în timp ce alte persoane au apelat serviciul de urgență 911 pentru a solicita intervenția medicilor.

Victima a fost transportată în stare gravă la spital

Echipajele medicale sosite la fața locului au preluat bărbatul și l-au transportat de urgență la spital.

Reprezentanții Departamentului de Pompieri din Lexington au confirmat că victima se afla în stare gravă în momentul transportului, însă nu au oferit informații suplimentare privind evoluția stării sale de sănătate sau leziunile suferite.

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