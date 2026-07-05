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Extern· 2 min citire
Erou la doar 11 ani: a salvat un bărbat de la înec. Gestul lui i-a impresionat pe toți
Copil - erou
Un copil de doar 11 ani a devenit eroul unei comunități din statul american Kentucky, după ce a intervenit fără ezitare pentru a salva un bărbat aflat în pericol de înec într-o piscină. În timp ce adulții prezenți au rămas blocați de situație, băiatul a reacționat instinctiv și a reușit să scoată victima la suprafață, contribuind decisiv la salvarea acesteia.
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