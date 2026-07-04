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Extern· 1 min citire
Trump, mesaj clar pentru Netanyahu: „Ştie cine este şeful”. Vizită la Casa Albă, posibil săptămâna viitoare
Donald Trump
Premierul israelian Benyamin Netanyahu ar putea vizita Casa Albă chiar săptămâna viitoare, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică pentru publicația Axios.
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