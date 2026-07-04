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Trump, mesaj clar pentru Netanyahu: „Ştie cine este şeful”. Vizită la Casa Albă, posibil săptămâna viitoare

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 23:14

Premierul israelian Benyamin Netanyahu ar putea vizita Casa Albă chiar săptămâna viitoare, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, într-o convorbire telefonică pentru publicația Axios.

Trump a subliniat că relația sa cu liderul israelian rămâne una solidă, în ciuda tensiunilor recente. „Ne înțelegem foarte bine. (Netanyahu) știe cine este șeful”, a afirmat președintele american.

Tensiuni pe fondul conflictului din Liban

Statele Unite rămân principalul aliat strategic al Israelului, însă Trump l-a criticat public pe Netanyahu în mai multe rânduri în ultimele săptămâni. Nemulțumirea președintelui american a fost alimentată de operațiunile militare israeliene împotriva Hezbollahului din Liban, care au pus în pericol negocierile diplomatice cu Iranul.

Vizita, posibil amânată din cauza summitului NATO

Un oficial israelian citat de Axios a precizat că întâlnirea nu va avea loc neapărat săptămâna viitoare, întrucât Trump se va afla în Turcia pentru summitul NATO, programat pe 7 și 8 iulie. „Ar putea avea loc săptămâna următoare”, a explicat sursa citată de publicație.

Vineri, biroul lui Netanyahu confirmase deja că cei doi lideri urmează să se întâlnească „în curând” în Statele Unite. Într-un comunicat, reprezentanții premierului israelian au transmis: „Prim-ministrul a subliniat în cadrul conversației lor că Statele Unite sunt garanții libertății în lume și că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două națiuni”.

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