SUA au lovit din nou Iranul. Trump amenință Teheranul: „Republica Islamică nu va mai exista”

Statele Unite au lansat o nouă rundă de lovituri asupra unor ținte din Iran, la doar o zi după un alt atac american. Washingtonul spune că acțiunea a venit ca răspuns la lovirea unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.
Tensiunile cresc într-un moment delicat, în care Statele Unite și Iranul poartă negocieri pentru păstrarea unui armistițiu fragil. Cele două părți încearcă, în același timp, să ajungă la un memorandum de înțelegere care ar trebui să ducă la oprirea războiului.
SUA spun că au lovit ținte militare iraniene
Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, a transmis că loviturile de sâmbătă au fost efectuate „ca răspuns direct la agresiunea iraniană continuă împotriva transportului comercial”.
Potrivit armatei americane, au fost vizate mai multe obiective militare. Printre acestea se află infrastructură de supraveghere, sisteme de comunicații, poziții de apărare antiaeriană, depozite de drone și capabilități de minare.
Washingtonul susține că Iranul a avut ocazia să respecte acordul de încetare a focului, însă a continuat atacurile asupra navelor comerciale.
Un petrolier cu peste două milioane de barili de țiței, lovit în Strâmtoarea Ormuz
Armata americană afirmă că o dronă de atac iraniană a lovit, sâmbătă dimineață, petrolierul M/T Kiku. Nava, sub pavilion Panama, trecea prin zona Strâmtorii Hormuz și avea la bord peste două milioane de barili de țiței.
Incidentul a venit după atacul asupra navei M/V Ever Lovely, care a dus la prima rundă de lovituri americane de vineri. Statele Unite spun că atacurile asupra navelor comerciale reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de navigație. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, iar orice blocaj sau atac poate avea efecte rapide asupra pieței petrolului.
„Tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz continuă. Forțele americane rămân vigilente, letale și pregătite”, a transmis CENTCOM.
Trump amenință Iranul cu o acțiune militară mai dură
După noua rundă de lovituri, președintele Donald Trump a publicat un mesaj dur pe Truth Social. Liderul de la Casa Albă a avertizat că Statele Unite ar putea trece la o acțiune militară mult mai amplă dacă situația continuă să se deterioreze.
„Poate veni un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi forțați să terminăm militar treaba pe care am început-o cu succes”, a transmis Trump. „Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista.”
Vicepreședintele JD Vance a spus, la rândul său, că Statele Unite consideră că au respectat armistițiul. Acesta a transmis că orice act de violență va primi un răspuns pe măsură.
„Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă au neînțelegeri privind aplicarea memorandumului, pot ridica telefonul. Dar violența va fi întâmpinată cu violență”, a spus Vance.
Iranul anunță atacuri asupra bazelor americane
După loviturile americane, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat o operațiune comună cu rachete și drone. Potrivit declarațiilor transmise de presa iraniană, atacurile au vizat obiective militare americane din Kuweit și Bahrain.
Iranul susține că au fost lovite baza Ali al-Salem din Kuweit și facilități ale Flotei a V-a americane din Port Salman, Bahrain.
Gardienii Revoluției au transmis că au distrus opt facilități militare americane importante. Totuși, imediat după atacuri, nu existau evaluări independente clare privind pagubele.
Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat clauza 1 a Memorandumului de la Islamabad și avertizează că orice nouă agresiune va primi un „răspuns zdrobitor”.
Armistițiul este tot mai fragil
Escaladarea vine la mai puțin de două săptămâni după semnarea Memorandumului de la Islamabad. Acordul interimar ar fi trebuit să oprească operațiunile militare și să deschidă calea unor negocieri pentru un acord final. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare, menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz pentru transportul comercial și reluarea discuțiilor privind programul nuclear iranian, sancțiunile și statutul forțelor americane din regiune. În realitate, cele două părți se acuză reciproc de încălcarea acordului. Statele Unite spun că Iranul atacă nave comerciale și încearcă să controleze tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz. Iranul acuză Washingtonul că folosește acordul pentru a-și păstra presiunea militară și influența în regiune.
Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul-cheie al crizei
Strâmtoarea Ormuz rămâne în centrul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Prin această rută trece o parte importantă a exporturilor mondiale de petrol.
Din acest motiv, orice incident militar în zonă poate avea efecte rapide asupra prețurilor globale la energie. Tocmai de aceea, atacurile asupra navelor comerciale și loviturile militare din ultimele zile cresc riscul ca armistițiul să se prăbușească.