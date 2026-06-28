SUA au lovit din nou Iranul. Trump amenință Teheranul: „Republica Islamică nu va mai exista”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 06:57

Statele Unite au lansat o nouă rundă de lovituri asupra unor ținte din Iran, la doar o zi după un alt atac american. Washingtonul spune că acțiunea a venit ca răspuns la lovirea unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

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