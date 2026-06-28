Poluare tot mai extinsă cu păcură pe litoralul bulgăresc. Experții cer o anchetă amplă asupra sursei contaminării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:32

Poluarea cu păcură continuă să apară pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Noi cazuri sunt raportate aproape zilnic în zonele cuprinse între Rezovo, Sinemoreț, Lozeneț, Arkutino și Kamcia.

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