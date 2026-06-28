Poluare tot mai extinsă cu păcură pe litoralul bulgăresc. Experții cer o anchetă amplă asupra sursei contaminării

Poluarea cu păcură continuă să apară pe plajele de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Noi cazuri sunt raportate aproape zilnic în zonele cuprinse între Rezovo, Sinemoreț, Lozeneț, Arkutino și Kamcia.
Autoritățile spun că poluarea provine, cel mai probabil, din depuneri mai vechi, aduse la suprafață de marea agitată. Experții în protecția mediului cer însă o investigație mai amplă, care să ia în calcul și alte surse posibile, inclusiv navele comerciale și „flota din umbră” a Rusiei, scrie Elitsa Simeonova.
Reziduuri negre și lipicioase, semnalate pe mai multe plaje
Potrivit investigației realizate de publicația bulgară, locuitorii au semnalat pentru prima dată, în jurul datei de 18 iunie, cantități mari de reziduuri negre și lipicioase pe plaje.
Voluntara locală Iva Ianceva a declarat că poluarea a fost extinsă pe plajele Silistar și Veleka, din apropierea localității Sinemoreț. Ea spune că păcura continuă să reapară la mal, chiar și după acțiunile de curățare.
„Acum două zile făceam curățenie aici, iar noaptea trecută marea a adus din nou păcura la mal”, a declarat aceasta pentru publicația bulgară svobodnatochka.bg, transmite Novinite.
Autoritățile bulgare spun că nu există poluare activă pe mare
Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a confirmat că a primit zeci de sesizări privind poluarea. În urma inspecțiilor, pe mai multe plaje au fost identificate granule de păcură și reziduuri petroliere.
Autoritățile locale și administratorii plajelor au fost instruiți să curețe zonele afectate.
Potrivit Administrației Maritime, în prezent nu există poluare activă pe mare. Oficialii consideră că materialul descoperit este format din „depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri”, ridicate de pe fundul mării de valurile puternice și de vânt, apoi aduse la țărm.
Autoritățile susțin că, pentru că poluarea nu este recentă, este în prezent „obiectiv imposibil” să fie identificată sursa responsabilă.
Organizațiile de mediu cer explicații clare
Organizațiile de mediu nu sunt convinse de explicațiile autorităților. Hristo Panchev, reprezentant al Greenpeace Bulgaria, a declarat pentru presa bulgară că varianta oficială lasă fără răspuns mai multe întrebări importante.
„Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?”, a întrebat acesta.
Potrivit lui Panchev, printre sursele posibile se află nave care deversează ilegal deșeuri în mare, dar și petroliere din „flota din umbră” a Rusiei.
Greenpeace analizează imagini satelitare din Marea Neagră
Experții Greenpeace analizează imagini satelitare care arată mai multe pete întunecate suspecte în Marea Neagră. Unele dintre acestea au fost observate inclusiv în apropierea petrolierului sancționat Kairos.
Nava se află în continuare în apropierea coastelor Bulgariei, după ce a fost abandonată la sfârșitul anului 2025.
Hristo Panchev a subliniat însă că imaginile satelitare nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine sursa poluării. El cere efectuarea unor analize chimice ale poluantului, dar și inspectarea navelor care operează în zonă.
„Dacă aceste proceduri sunt desfășurate rapid și în mod corespunzător, există șansa ca responsabilul să fie identificat și sancționat”, a declarat acesta.