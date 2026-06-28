Rusia amenință o țară din Europa după apropierea de NATO. Un oficial de la Moscova vorbește despre „o a doua Ucraină”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 09:47

Un membru al Dumei de Stat a Rusiei a lansat amenințări dure la adresa Finlandei, pe care a acuzat-o că se transformă în „o a doua Ucraină”. Oficialul rus a avertizat că Moscova are suficientă putere militară pentru a distruge jumătate din țară, scrie Kyiv Independent.

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