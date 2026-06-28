Rusia amenință o țară din Europa după apropierea de NATO. Un oficial de la Moscova vorbește despre „o a doua Ucraină”

Un membru al Dumei de Stat a Rusiei a lansat amenințări dure la adresa Finlandei, pe care a acuzat-o că se transformă în „o a doua Ucraină”. Oficialul rus a avertizat că Moscova are suficientă putere militară pentru a distruge jumătate din țară, scrie Kyiv Independent.
Declarațiile au venit la o zi după ce Finlanda a anunțat că vrea să colaboreze cu firma americană de apărare Lockheed Martin pentru construirea primului centru de mentenanță din Europa pentru sistemele de rachete cu lansare multiplă, MLRS. Centrul ar urma să fie ridicat în orașul Tampere.
Oficial rus: liderii Finlandei „duc țara într-o prăpastie”
Alexei Juravliov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a declarat pentru publicația pro-Kremlin Gazeta.Ru că liderii finlandezi „duc țara într-o prăpastie”.
Acesta a acuzat Finlanda că alimentează tensiunile cu Rusia și a susținut că Moscova își va întări apărarea la graniță.
„Ei continuă escaladarea, încercând în toate modurile posibile să înfurie Rusia. Noi, desigur, nu vom ceda provocărilor, dar ne vom consolida apărarea pe această secțiune foarte importantă a frontierei. Chiar și acum, vă asigur, avem suficient echipament militar concentrat acolo pentru a arunca în aer jumătate din Finlanda”, a spus demnitarul rus.
Finlanda, acuzată că „se transformă treptat într-o a doua Ucraină”
Alexei Juravliov a mai spus că Finlanda „se transformă treptat într-o a doua Ucraină”, după decizia de a adera la NATO în 2023.
Finlanda a renunțat la politica sa de neutralitate după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, începută în 2022. Țara a ales să intre în NATO ca răspuns la agresiunea rusă și și-a consolidat, de atunci, legăturile de apărare cu aliații occidentali.
Statul nordic are o graniță de aproximativ 1.300 de kilometri cu Rusia. După aderarea Finlandei la NATO, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Helsinki va avea acum „probleme”.
Granița cu Rusia este închisă din 2023
Finlanda și-a întărit semnificativ apărarea în ultimii ani, pe fondul provocărilor venite din partea Moscovei. Granița cu Rusia este închisă din 2023, iar autoritățile de la Helsinki au acuzat Kremlinul de operațiuni hibride.
Finlanda susține, de asemenea, că Rusia își extinde infrastructura militară de-a lungul frontierei. O anchetă din 26 iunie a concluzionat că Moscova își consolidează prezența militară la granița NATO, inclusiv în apropierea Finlandei, Norvegiei și statelor baltice, în pregătirea unui posibil război cu Alianța.
Finlanda va putea găzdui arme nucleare
Finlanda a votat recent și pentru ridicarea interdicției de lungă durată privind armele nucleare. Noua măsură permite țării să primească, să transporte și să faciliteze circulația armelor nucleare pe teritoriul său, ca parte a apărării aliate.
Decizia urmează să intre în vigoare la 1 iulie.
Alexei Juravliov, cunoscut pentru declarațiile sale agresive, a amenințat anterior Finlanda cu „anihilarea”. În declarațiile făcute sâmbătă, acesta a mai susținut că Finlanda „a suferit mai mult decât orice alt stat european” din cauza rupturii de Rusia.