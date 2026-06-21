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Politica· 1 min citire

Călin Georgescu, baie de mulțime la Osica de Sus. Mesaj crucial pentru toți românii

Călin Georgescu la Osica de Sus

Călin Georgescu la Osica de Sus

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 08:52
Actualizat21 iun. 2026, 09:29
SursăRealitatea PLUS

Călin Georgescu a ajuns astăzi în jurul orei 7:30 la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, eveniment care a adunat zeci de producători locali și agricultori din zonă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale își arată sprijinul pentru țăranul român și producătorul autohton.

UPDATE

Călin Georgescu a plecat de la Târgul din Osica de Sus și a ajuns la mânăstire, un obicei pe care îl respectă duminică de duminică.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Călin Georgescu a fost întâmpinat de localnici și susținători, ocazie cu care a vizitat standurile expozanților și a discutat cu fermierii despre problemele cu care se confruntă agricultura românească.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a anunțat prezența la Târgul din Osica de Sus printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Românii, în jurul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a chemat neamul românesc alături de el țăranul român care „a păstrat România vie și întreagă chiar și în vremuri în care cei vremelnic aflați la putere o negociau la tarabă”.

Prezența sa la Târgul Agricol din Olt vine într un context în care temele legate de producția locală, hrană, fermieri și comunități rurale sunt tot mai des folosite în discursul public.

Aceste subiecte sunt asociate cu nevoia de sprijin pentru micii producători cu valorificarea produselor românești și cu menținerea vieții economice în sate.

Producătorii, agricultorii, fermierii au venit de mai multe ori la București să protesteze împotriva condițiilor în care trebuie să muncească, împotriva problemelor pe care le întâlnesc în desăvârșirea producției lor.

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