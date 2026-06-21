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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu, mesaj ferm: „Singura soluție este organizarea de alegeri anticipate. Orice guvern votat acum prelungește criza”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:14

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a transmis duminică un mesaj ferm în contextul formării Guvernului Veștea, susținând că AUR nu va urma agenda niciunui alt partid.

„AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid!”, a transmis Petrișor Peiu.

Peiu: „Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”

Referindu-se la conflictele din interiorul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, reprezentantul AUR a reamintit că partidul său a avertizat încă din 2024 că o astfel de guvernare nu este viabilă.

„Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție.”, a mai transmis Peiu.

În ceea ce privește depășirea crizei politice actuale, Peiu a fost categoric: orice guvern format în actualele condiții nu va face decât să prelungească criza.

„Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!”, a concluzionat Peiu.

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