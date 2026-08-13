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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu: "Olguța spune că nu s-a întâlnit cu Simion. Eu o cred”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 14:32
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni în interiorul PSD! Liderul Sorin Grindeanu respinge informațiile potrivit cărora Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-ar fi întâlnit cu George Simion, pentru a discuta despre o posibilă formulă de guvernare PSD-AUR. Mai mult, președintele social-democraților a transmis azi, din nou, că partidul său nu va face nicio alianță cu partidul AUR.

„Eu o cred pe Olguța, evident, pe care am auzit-o cu urechile mele, cred că la dumneavoastră la televiziune, spunând că nu a existat o întâlnire între George Simion, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Asta nu înseamnă că nu pot să se întâlnească. La noi e democrație în partid. Nu pot să mă opresc. Nu dau oamenii afară.

Dacă era să mă iau după stilul de management de la PNL, motive nenumărate să fac anumite excluderi, cum ei au făcut. M-ați văzut pe mine să fac aașa ceva? Fiecare om crede, încearcă, are anumite proiecte politice. Ce e important la PSD este că atunci când luăm o decizie politică, o urmăm cu toți.

Mă confundați cu Bolojan. Mă confundați cu Bolojan care am văzut că ia decizii de acest tip. Cum există cineva care comentează, ba îi luăm filiala, ba aducem pe unii de la SOS, de la POT, îi punem în loc. La PSD nu-i așa.

PSD nu negociază în acest moment cu AUR. PSD nu și-a schimbat punctul de vedere, nu suntem într-o altă realitate, nu avem aripi conservatoare cum au alții", a declarat Grindeanu.

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