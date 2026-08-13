Sorin Grindeanu: "Olguța spune că nu s-a întâlnit cu Simion. Eu o cred”

Publicat 13 aug. 2026, 14:32 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni în interiorul PSD! Liderul Sorin Grindeanu respinge informațiile potrivit cărora Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-ar fi întâlnit cu George Simion, pentru a discuta despre o posibilă formulă de guvernare PSD-AUR. Mai mult, președintele social-democraților a transmis azi, din nou, că partidul său nu va face nicio alianță cu partidul AUR.

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