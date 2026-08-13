Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: ”Bolojan și camarila sa useristă nu mai pot rămâne la putere”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 12:58

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că, începând cu 1 septembrie, odată cu reluarea sesiunii ordinare a Parlamentului, România are nevoie de un guvern cu puteri depline, subliniind că ”Bolojan și camarila sa useristă nu mai pot rămâne la putere”.

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