Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: ”Bolojan și camarila sa useristă nu mai pot rămâne la putere”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că, începând cu 1 septembrie, odată cu reluarea sesiunii ordinare a Parlamentului, România are nevoie de un guvern cu puteri depline, subliniind că ”Bolojan și camarila sa useristă nu mai pot rămâne la putere”.
”Am salvat miliarde de euro din PNRR”
Liderul social-democrat a subliniat că în cele 100 de zile de interimat al guvernului Bolojan, PSD a încercat să suplinească lipsa de performanță a premierului demis.
”În acest timp am încercat și mai ales în această perioadă, am încercat la Parlament să suplinim lipsa de performanță a premierului demis. Am stat în sesiune extraordinară în această vară, aproape toată perioada, și am salvat, din perspectiva noastră, și cred că lucrul acesta nu poate să fie contestat de nimeni, am salvat miliarde de euro din PNRR”, a spus Sorin Grindeanu.
Mai mult, președintele PSD a anunțat că ”vom rămâne aici și săptămânile viitoare până la intrarea în sesiune ordinară”.
”În funcție de deciziile, pe de o parte, care poate să vină de la CCR, pe de altă parte, poate va fi trimisă și legea salarizării și nu doar, și legi care nu țin de PNRR, și acum au fost în aceste săptămâni și care pot fi aprobate de către Parlament.
Așa că dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, nu voi ezita să convocăm, care decizie ar însemna retrimitere sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul, astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament și să îndeplinim aceste jaloane”, a mai spus acesta.
”Bolojan și camarila sa useristă nu mai pot rămâne la putere”
În plus, el a ținut să precizeze că ”PSD și eu personal vom depune toate eforturile pentru ca România să nu se scufunde din cauza faptului că Ilie Bolojan și USR se încăpățânează să se țină de scaune”.
De asemenea, Sorin Grindeanu a transmis că România are nevoie de un guvern cu puteri depline începând cu data de 1 septembrie, odată cu reluarea sesiunii ordinare a Parlamentului.
”Vreau să fiu foarte, foarte clar, începând cu sesiunea ordinară a Parlamentului, la 1 septembrie, eu cred că e clar pentru toată lumea că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Nu ne mai permitem o secundă în plus ca Bolojan și ca camarila sa useristă, să rămână la Palatul Victoria. Eșecul economic și social al guvernului Bolojan trebuie stopat, iar PSD este pregătit să-și asume pe deplin a fi parte a unei soluții”, a conchis Sorin Grindeanu.