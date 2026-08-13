Niculina Stelea (senator AUR): „Economia României se prăbușește sub ochii noștri. Industria scade, prețurile cresc, iar românii sărăcesc”

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra degradării economiei românești, după ce producția industrială a scăzut cu 3,5% în prima jumătate a anului. Aceasta avertizează că declinul industriei, în contextul unei inflații de 8,2% și al unei creșteri de doar 3,5% a salariului mediu net, indică o perioadă prelungită de stagflație și o nouă lovitură pentru puterea de cumpărare a românilor.
„Dacă verifici site-ul Institutului Național de Statistică zilnic, ai impresia că acesta s-a transformat într-o revistă de anunțuri funerare. În fiecare zi, suntem anunțați că a mai murit o parte din economia națională.
Spre exemplu, astăzi, INS a anunțat că, în prima jumătate a anului, producția industrială a țării a cunoscut o contracție de 3,5% față de aceeași perioadă din 2025.
Dacă intri în datele comunicate, identifici instant problemele cu care se confruntă România acum. Pe fondul „delirului verde”, producția de cărbune a scăzut cu 18,1%. În condițiile în care Petrotel-ul (Lukoil) este în continuare închis (deși ni se promitea că îl vor deschide din martie), volumul produselor obținute din prelucrarea țițeiului a scăzut cu 22%. De altfel, absolut nejustificat, a scăzut și extracția de gaze și țiței cu 2,2% într-o perioadă de presiune semnificativă.
Și industria ușoară e pe butuci. Fabricarea produselor textile cunoaște o scădere de 13,2%, iar confecționarea hainelor o contracție de 6,1%.
Nici industria auto nu se simte bine. Scăderea aici este de 11%.
Aceste date conturează imaginea unui dezastru alimentat cu inconștiență de actualul Executiv. Având în vedere că toate sectoarele economice sunt afectate, revenirea nu are cum să se facă foarte ușor. Asta mai ales în condițiile în care, dată fiind situația bugetară, nici nu vor exista prea multe metode de a stimula diversele ramuri economice.
Va fi o stagflație prelungită.
De altfel, atrag atenția că toată lumea s-a concentrat pe inflația de 8,2% anunțată de INS fără să ia în calcul că, în același interval, salariul mediu net a crescut cu doar 3,5%. Avem al doilea an de scădere accentuată a puterii de cumpărare a populației”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
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