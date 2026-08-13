Niculina Stelea (senator AUR): „Economia României se prăbușește sub ochii noștri. Industria scade, prețurile cresc, iar românii sărăcesc”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 13:35

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra degradării economiei românești, după ce producția industrială a scăzut cu 3,5% în prima jumătate a anului. Aceasta avertizează că declinul industriei, în contextul unei inflații de 8,2% și al unei creșteri de doar 3,5% a salariului mediu net, indică o perioadă prelungită de stagflație și o nouă lovitură pentru puterea de cumpărare a românilor.

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