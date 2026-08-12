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Politica· 1 min citire
Scenariu‑bombă lansat de Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus: De ce 22 august poate schimba totul în criza poltică: De atunci, pistolul este încărcat
Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu
Publicat12 aug. 2026, 19:02
Actualizat12 aug. 2026, 19:03
SursăRealitate Plus
Criza politică intră într-un punct de maximă tensiune, iar 22 august poate fi momentul de cotitură, crede analistul politic Ion Cristoiu. În exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a explicat că în data respectivă se împlinește termenul de la care președintele Nicușor Dan are la dispoziție și instrumentul legal pentru declanșarea anticipatelor.
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