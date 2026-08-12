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Politica· 1 min citire

Scenariu‑bombă lansat de Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus: De ce 22 august poate schimba totul în criza poltică: De atunci, pistolul este încărcat

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 19:02
Actualizat12 aug. 2026, 19:03
SursăRealitate Plus

Criza politică intră într-un punct de maximă tensiune, iar 22 august poate fi momentul de cotitură, crede analistul politic Ion Cristoiu. În exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a explicat că în data respectivă se împlinește termenul de la care președintele Nicușor Dan are la dispoziție și instrumentul legal pentru declanșarea anticipatelor.

Potrivit analistului, Constituția României impune două condiții pentru dizolvarea Parlamentului: prima este trecerea a 60 de zile de la căderea unui guvern investit, iar a doua ca un alt cabinet să mai fie respins după trecerea celor 60 de zile.

Pe 22 august Nicușor Dan are deja „pistolul”. Până atunci, chiar dacă ar fi avut 200 de guverne căzute, nu putea să dizolve Parlamentul, pentru că trebuie să treacă 60 de zile, așa spune Constituția. Pe 22 august, pistolul este încărcat! Din acel moment, guvernul care pică îl obligă pe președinte să facă anticipate. Deci, după ce s-a îndeplinit prima condiție, guvernul pe care el îl nominalizează ori trece — pentru că parlamentarii vor spune „auoleu, e guvernul, dacă pică ăsta…” — ori nu trece și atunci avem anticipate, a explicat Cristoiu.

Întrebat ce s-ar întâmpla în varianta în care șeful statului nu va veni cu o nouă nominalizare până în data de 22 august, Ion Cristoiu a afirmat că acest lucru ar dovedi că interesul șefului statului este să păstreze actuala garnitură la Palatul Victoria, iar din această situație de interimat prelungit cei care câștigă sunt miniștrii USR.”

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