Scenariu‑bombă lansat de Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus: De ce 22 august poate schimba totul în criza poltică: De atunci, pistolul este încărcat

Publicat 12 aug. 2026, 19:02 Actualizat 12 aug. 2026, 19:03 Sursă Realitate Plus

Criza politică intră într-un punct de maximă tensiune, iar 22 august poate fi momentul de cotitură, crede analistul politic Ion Cristoiu. În exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a explicat că în data respectivă se împlinește termenul de la care președintele Nicușor Dan are la dispoziție și instrumentul legal pentru declanșarea anticipatelor.

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