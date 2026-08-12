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Politica· 1 min citire
Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”
Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa modului în care au fost prezentate și implementate anumite reforme în România. Într-un mesaj public, acesta critică discursul celor care s-au autointitulat „reformiști” și susține că, în spatele promisiunilor și al campaniilor de comunicare, rezultatele concrete pentru cetățeni lipsesc.
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