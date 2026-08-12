Ion Cristoiu demontează operațiunea „deblocarea Dunării”: o improvizație scumpă și inutilă, folosită de Ilie Bolojan pentru imagine. Analiză în exclusivitate la Realitatea PLUS

Publicat 12 aug. 2026, 17:37 Sursă Realitatea Plus

Analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, consideră că operațiunea eșuată de direcționare a debitului Dunării pentru alimentarea Centralei de la Cernavodă a fost, de fapt, o improvizație politică, menită să arate că guvernul condus de Ilie Bolojan „poate rezolva probleme”. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Cristoiu a evidențiat contradicțiile, exagerările și elementele care indică o manipulare mediatică, în timp ce adevărata problemă — secarea Dunării — nu a fost analizată serios.

Distribuie articolul