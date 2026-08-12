Ion Cristoiu demontează operațiunea „deblocarea Dunării”: o improvizație scumpă și inutilă, folosită de Ilie Bolojan pentru imagine. Analiză în exclusivitate la Realitatea PLUS

Analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, consideră că operațiunea eșuată de direcționare a debitului Dunării pentru alimentarea Centralei de la Cernavodă a fost, de fapt, o improvizație politică, menită să arate că guvernul condus de Ilie Bolojan „poate rezolva probleme”. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Cristoiu a evidențiat contradicțiile, exagerările și elementele care indică o manipulare mediatică, în timp ce adevărata problemă — secarea Dunării — nu a fost analizată serios.
Cristoiu afirmă că întreaga construcție publică a „crizei energetice” a fost o exagerare menită să creeze panică și să justifice acțiuni pripite ale guvernului. El subliniază că problema reală — scăderea debitului Dunării — a fost transformată artificial într-o criză națională.
Nu cred că este vorba de o criză energetică. Avem niște probleme în energie, dar ele, hai să-i spunem, s-au transformat în criză din punct de vedere mediatic, printr-o exagerare, printr-o concentrare pe reactorul numărul 2, ceea ce a făcut parte din această strategie a guvernului de a se arăta că este important. Mi-am amintit de pandemie, mi-am amintit de diversiune cu starea de alertă, după pandemie a venit pericolul rusesc. Deci se ia o problemă reală și apoi se dramatizează, se proclamă stare de urgență, stare de alertă, care este favorabilă afacerilor. Dar, repet, s-a văzut improvizația și improvizația are legătură și cu guvernul demis.
Analistul leagă această strategie de modul în care guvernul a gestionat alte momente de criză, sugerând că dramatizarea este folosită ca instrument politic.
„Salvați reactorul 2”: improvizație, barje și o crimă de mediu
Cristoiu arată că operațiunea de „salvare” a reactorului 2 a fost construită pe improvizații, lipsă de expertiză și decizii hazardate. În opinia sa, guvernul demis nu a funcționat ca o instituție responsabilă, ci ca un executiv preocupat de imagine.
Problema este că n-a fost nicio instituție. Guvernul n-a mai funcționat ca guvern cu puteri depline, cu seriozitate. Mie diversiunea asta, cum o numesc eu, «salvați reactorul numărul 2», reactorul numărul 2 fiind în pericol, e în pericol integritatea, suveranitatea și independența României, ceea a Europei, și de aici cum salvăm noi reactorul, deci cum salvăm România? Cu improvizația, cu barjele.
În acest context, analistul Realitatea Plus a subliniat faptul că improvizația a devenit regula, nu excepția — iar efectele au fost vizibile inclusiv în modul în care s-a intervenit asupra mediului.
Întotdeauna noi suntem foarte buni la improvizat, la... Da, la improvizație. A fost o problemă, măi, zice, nu mai curge apa la asta, aranjezi o cutare și curge. În primul rând, Diana Buferu trebuia să dea autorizație de mediu. Nu a dat, dar tot în numele urgenței. Păi, acolo chiar am avut de-a face cu agresiuni împotriva mediului. E o crimă de mediu acolo. ONG-urile au blocat, în numele gârgărițelor, broaștelor țestoase, autostrăzi și chiar hidrocentrale. Dar, în cazul de față, te-ai fi așteptat să se lege de dinamitarea stâncii, pentru că chiar a fost o crimă împotriva mediului, a declarat Cristoiu.