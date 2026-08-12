Petrișor Peiu acuză guvernele din ultimii ani pentru criza energetică: „Avem un mare deficit de înțelepciune la conducerea țării”

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, critică modul în care România și-a gestionat sistemul energetic în ultimii ani și susține că actualele probleme puteau fi anticipate. El afirmă că un sistem energetic de dimensiunea celui românesc trebuie să dispună de soluții de rezervă pentru perioadele în care anumite surse de producție nu mai pot asigura necesarul de energie.
Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Peiu a vorbit despre lipsa capacităților de stocare, închiderea unor grupuri energetice pe cărbune și a unor centrale pe gaz, dar și despre proiectele de producție a energiei care au rămas nefinalizate.
Peiu: Un sistem energetic trebuie să aibă soluții de rezervă
Petrișor Peiu pornește de la modul în care sunt gestionate sistemele tehnice complexe și susține că experiența acumulată în timp permite anticiparea unor situații de criză.
„În orice sistem tehnic, inclusiv într-un sistem energetic, există situații în care anumite lucruri nu mai funcționează sau sistemul trebuie ajustat. Numai că noi suntem după vreo sută de ani de experiențe științifice, științific documentate și putem să prevedem aceste crize și întotdeauna la astfel de sisteme tehnice mari trebuie să existe soluții de rezervă.
Evident că nu ne putem lupta cu Dumnezeu atunci când apa, știu eu, pe Dunăre, nu este suficientă, nu plouă suficient. În cazuri rare, se întâmplă odată la foarte mulți ani, dar se întâmplă. În astfel de situații, trebuie să avem în vedere intrarea în funcțiune a unor grupuri energetice care stau în mod normal în rezervă.
Trebuie să avem soluții de stocare a energiei electrice care să funcționeze în astfel de situații în mod suplimentar. Sau trebuie să avem capacități de conexiune cu statele vecine care să permită importul unor cantități suplimentare de energie electrică. Ori noi avem așa: avem o producție de energie electrică care este plafonată în perioada de după-amiază, că nu putem folosi energia regenerabilă totuși, și care în general este produsă ziua, până pe la ora 4-5, după aia începe să descrească componenta asta de fotovoltaic. Stocare nu prea avem nici stocare în baterii naturale mari, gen hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, nu avem nici stocare în baterii mici normale montate pe lângă parcurile fotovoltaice, nu avem vânt, atunci când am avut vânt, zilele trecute s-a simțit, deci parcurile eoliene nu produc nici ele prea mult.”
Critici privind închiderea centralelor și lipsa unor capacități noi
Liderul AUR susține că România a renunțat la o serie de capacități energetice fără să le înlocuiască prin alte surse de producție suficiente.
„Am închis foarte multe grupuri energetice pe cărbune, am închis centrale pe gaz și în locul tuturor acestor capacități închise nu am pus mai nimic. Avem în continuare centrala de la Iernut în construcție, neterminată. Din 2016, de 10 ani se lucrează la o centrală cu o putere instalată de vreo 430 de megawați. Nimeni nu poate să spună de ce nu mai avansează acea centrală. Trei ministri au promis, au dat diferite termene de finalizare, nu s-a întâmplat nimic. Lucrările la centrala de lângă Brăila au fost anunțate așa cu surle și trâmbițe când a venit premier un brăilean celebru, Mihai Tudose. Și s-a stins totul în două luni de n-a mai pomenit nimeni nimic de acea centrală, nici măcar domnul Tudose.”
Peiu enumeră apoi și alte proiecte despre care afirmă că nu au fost realizate, punând în discuție inclusiv cine ar putea beneficia de pe urma actualei situații din energie.
„Păi, trebuie să vedem totuși ce s-a întâmplat ca să înțelegem cine câștigă. Nu s-au făcut nici centralele de la Ișalnița și Turceni. Cine ar fi putut să câștige și nu a început nici construcția bateriilor mari, Tarnița Lăpușești, Porțile de Fier, respectiv Bicaz.”
Cine pierde din actuala situație energetică
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR afirmă că este necesară o analiză a celor care pierd din cauza lipsei unor capacități energetice suficiente și a prețurilor ridicate.
„Nu câștigă Hidroelectrica, nu câștigă Nuclearelectrica, nu câștigă industria, care nu are la dispoziție o energie la un preț competitiv și nu câștigă Complexul Energetic Oltenia. Pierde, evident, toată economia și pierd gospodăriile.”
Peiu afirmă că printre beneficiarii actualei situații s-ar putea număra exportatorii bulgari de energie, însă susține că nu consideră că acesta ar fi motivul pentru deciziile luate de guvernele României.
„Am putea să trecem la câștigători pe exportatorii bulgari de energie. Dar nu cred că guvernul României acționează de 10 ani, cel puțin de 5-6, doar în favoarea exportatorilor bulgari de energie. Poate să câștige OMV Petrom, care are o centrală la Brazi, care intră în această perioadă în care nu avem alte surse de energie și vinde la prețuri maxime și numai pe ziua următoare. Și mai câștigă cei care au cât de cât baterii de stocare și pot să debiteze în sistem, dar foarte puțin.”
„Avem un mare deficit de înțelepciune la conducerea țării”
În continuarea declarațiilor, Petrișor Peiu susține că problema nu poate fi pusă exclusiv pe seama unei singure persoane sau a unui singur guvern, ci trebuie analizate deciziile luate începând din 2017.
„Deci concluzia este că este mai mult lipsă de înțelepciune, avem un mare deficit de înțelepciune la conducerea țării și avem un excedent foarte mare de greșeli și copilării făcute de guvernele începând cu 2017, dacă să fim mai corecți, în 2019-2020 a început dezastrul”
Peiu afirmă că responsabilitatea politică trebuie atribuită în primul rând premierilor care au condus guvernele în perioadele respective și partidelor care i-au susținut.
„Indiferent ce soluții a avut Virgil Popescu sau Sebastian Burduja sau Bogdan Ivan, cred că responsabilii principali sunt premierii din acele perioade. Ei poartă până la urmă răspunderea politică și partidele care au susținut acei premieri fără rezerve. Eu cred că și Virgil Popescu și Sebastian Burduja, dacă nu aveau sprijin din partea premierilor Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu, nu cred că se ajungea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat.”
Peiu îi indică pe premierii care ar fi putut interveni
Petrișor Peiu explică apoi cum vede responsabilitatea foștilor premieri în raport cu deciziile luate de miniștrii Energiei.
„De exemplu, eu înțeleg că Virgil Popescu poate să poarte o parte din vină, dar premierii Orban, Câțu și Ciucă ar fi putut la un moment dat să îl întrebe pe domnul Virgil Popescu, să ia altă decizie.„ Domnul Popescu, da, nebunii aia care țipă toată ziua pe la televizor chiar n-au niciun fel de dreptate?” Că dacă ne uităm la prețuri, prețurile energiei electrice sunt destul de mari. La fel, domnul Ciolacu ar fi putut să zică, bă, „totuși noi am venit la putere și am făcut alianța asta cu PNL-ul în pofida campaniei electorale făcute de Klaus Iohannis, pentru că nu au funcționat lucrurile în primul rând în energie și am avut inflația aia mare în 2022”. Oare n-ar trebui schimbat ceva? Domnul Burduja, nu credeți că ar trebui schimbat ceva?”
Peiu revine asupra ideii că responsabilitatea pentru deciziile din domeniul energiei nu aparține doar miniștrilor care au ocupat portofoliul, ci și șefilor guvernelor și partidelor care au susținut respectivele cabinete.
„Eu cred că vina politică mare, răspunderea politică mare, este la nivelul premierilor din acele perioade și la nivelul partidelor respective, care au fost foarte, foarte solidare cu deciziile celor despre care vorbim. Și repet, dacă Virgil Popescu a greșit, și eu zic că din punctul meu de vedere a adoptat niște decizii greșite, de ce toți ceilalți colegi ai lui și de partid, de guvernare, nu au zis nimic? Au acceptat aceste decizii.”
AUR, acuzat că a fost atacat pentru soluțiile propuse
Petrișor Peiu susține că pozițiile AUR privind menținerea unor grupuri energetice pe cărbune au fost respinse și criticate de reprezentanții guvernelor de la acel moment.
„Le-au susținut, le-au apărat, m-au acuzat pe mine, cel puțin când nu eram în politică, dar au acuzat și partidul AUR că sunt extremiști cu soluțiile astea de salvare a grupurilor energetice pe cărbune, că este o politică dusă de Federația Rusă să oprească modernizarea României, trecerea la panouri fotovoltaice și la mori din astea eoliene.”