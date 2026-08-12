Petrișor Peiu acuză guvernele din ultimii ani pentru criza energetică: „Avem un mare deficit de înțelepciune la conducerea țării”

Publicat 12 aug. 2026, 18:32 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, critică modul în care România și-a gestionat sistemul energetic în ultimii ani și susține că actualele probleme puteau fi anticipate. El afirmă că un sistem energetic de dimensiunea celui românesc trebuie să dispună de soluții de rezervă pentru perioadele în care anumite surse de producție nu mai pot asigura necesarul de energie.

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