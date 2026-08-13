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Politica· 2 min citire
Diana Buzoianu face mișto de dezastrul de la Cernavodă. Cum dă vina pe social-democrați pentru criză
Diana Buzoianu
Publicat13 aug. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS
După deciziile dezastruoase în gestionarea crizei Centralei de la Cernavodă, actualii guvernanți nu mai știu cum și cui să paseze vina pentru eșecul actual care ne aduce aproape de blackout. Diana Buzoianu și influencerul Lucian Mândruță s-au întâlnit să-și bată joc de dezastrul de la Cernavodă.
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