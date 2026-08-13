Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Diana Buzoianu face mișto de dezastrul de la Cernavodă. Cum dă vina pe social-democrați pentru criză

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS

După deciziile dezastruoase în gestionarea crizei Centralei de la Cernavodă, actualii guvernanți nu mai știu cum și cui să paseze vina pentru eșecul actual care ne aduce aproape de blackout. Diana Buzoianu și influencerul Lucian Mândruță s-au întâlnit să-și bată joc de dezastrul de la Cernavodă.

Potrivit acestora, vina este a miniștrilor PSD: „Te uiți la Grindeanu, nici nu trebuie să deschidă gura și știi că a făcut o prostie”.

În paralel, Radu Miruță pasează vina la Apele Române și... la Diana Buzoianu. Potrivit ministrului interimar al Apărării, măsurile care s-au dovedit a fi un eșec total ar fi fost luate de instituția subordonată Ministerului Mediului, iar el doar ar fi monitorizat situația, deși se lăuda că debitul crescuse ba cu doi, ba cu opt centimetri.

Cum își bat joc de români, responsabilii crizei energetice

„Ce vedem noi acum pe Dunăre este, de fapt, eșecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut, de fapt, o lucrare esențială pe termen lung, care, de fapt, ar trebui să rezolve problema mare.

Lucrările mari la brațul Bala ar fi trebuit să fie făcute și aveau deja și autorizații de mediu și acord de mediu și hotărârile de guvern care dădeau banii deja din 2024. Dacă s-ar fi făcut acele lucrări, astăzi eram într-un cu totul și cu totul alt scenariu.

Te uiți la Grindeanu, nici nu trebuie să deschidă gura și știi că a făcut o prostie sau n-a făcut ceva ce trebuia să facă.”, a zis Lucian Mândruță.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

diana buzoianulucian mandrutaCernavodă

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe