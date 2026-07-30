Diana Buzoianu spune că încearcă de o lună să obțină o audiență la procurorul general, Parchetul General neagă ca a primit solicitarea

Parchetul General a transmis, joi, că de la data numirii în funcția de procuror general a Cristinei Chiriac și până în prezent la nivelul instituției nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Precizările vin după ce Diana Buzoianu a afirmat într-un interviu pentru 'Libertatea' că încearcă de aproape o lună să obțină o audiență la procurorul general, Cristina Chiriac, pentru a discuta despre fenomenul infracționalității de mediu.
Parchetul General susține într-un comunicat remis Agerpres că singurele solicitări formulate de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și recepționate de procurorul general constau în două adrese, care însă nu conțin nicio cerere de primire în audiență.
Invitație trimisă procurorului general
Potrivit sursei citate, una dintre adrese conține, explicit, o invitație formulată de Diana Buzoianu în atenția Cristinei Chiriac de a organiza o ședință, la data și locul stabilite de comun acord, pentru a identifica cele mai potrivite demersuri de reducere și combatere a infracțiunilor de mediu.
O a doua adresă conține, la rândul ei, invitația de a participa la o discuție aplicată privind identificarea, reducerea și combaterea infracțiunilor de mediu, ce urma a se purta, conform celor stabilite unilateral de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la sediul ministerului fie în 8 iulie, orele 11:00 - 14:00, fie în 9 iulie, orele 14:00 - 15:00, se menționează în comunicat.
'Celor două solicitări anterior referite li s-a răspuns prin adresa 11953/E/2026 din 7 iulie, în sensul confirmării participării la asemenea întâlniri a procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu amendamentul că, totuși, în perioada referită (8 iulie, orele 11-14/9 iulie, orele 14-15), domnul procuror se află în imposibilitatea de a participa, fiind implicat în activități de urmărire penală urgente, având, însă, disponibilitatea de a participa în săptămâna imediat următoare, preferabil miercuri, 15 iulie 2026, orele 11-14', arată Parchetul General.
Desemnarea procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea participării la astfel de întâlniri s-a realizat în considerarea importanței acordate de Ministerul Public combaterii acestui fenomen.
'Solicitarea Ministerului Public, cuprinsă în adresa 11953/E/2026, de a organiza întâlnirea în săptămâna imediat următoare celei propuse de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost motivată de imperativul participării procurorului desemnat la o serie de activități de urmărire penală de natură urgentă, prorogarea propusă fiind, astfel, justificată obiectiv, pe de o parte, dar a ținut seama, totodată, și de cuprinsul invitației inițiale (adresa nr. 70162/DAB/24.06.2026 - anexa 1), conform căreia ședința urma a fi organizată 'la data și locul stabilite de comun acord', și nu la data și ora stabilite unilateral de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor', transmite Ministerul Public.