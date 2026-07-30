Diana Buzoianu spune că încearcă de o lună să obțină o audiență la procurorul general, Parchetul General neagă ca a primit solicitarea

Publicat 30 iul. 2026, 18:05 Sursă Agerpres

Parchetul General a transmis, joi, că de la data numirii în funcția de procuror general a Cristinei Chiriac și până în prezent la nivelul instituției nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

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