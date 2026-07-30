O țară NATO trimite noi forțe în România. Șapte avioane F-18 și sute de militari vor ajunge la baza Mihail Kogălniceanu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 18:58

România continuă să joace un rol esențial în strategia de apărare a NATO pe flancul estic, iar Alianța pregătește o nouă rotație a forțelor aeriene aliate. În cadrul acestei misiuni, Spania va trimite la baza aeriană Mihail Kogălniceanu un contingent important format din avioane de luptă, militari și echipamente de sprijin.

Distribuie articolul