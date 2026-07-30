O țară NATO trimite noi forțe în România. Șapte avioane F-18 și sute de militari vor ajunge la baza Mihail Kogălniceanu

România continuă să joace un rol esențial în strategia de apărare a NATO pe flancul estic, iar Alianța pregătește o nouă rotație a forțelor aeriene aliate. În cadrul acestei misiuni, Spania va trimite la baza aeriană Mihail Kogălniceanu un contingent important format din avioane de luptă, militari și echipamente de sprijin.
În același timp, detașamentul Forțelor Aeriene Române, care a participat în ultimele luni la misiunea NATO din Lituania, își încheie activitatea și revine în țară.
Spania își întărește prezența militară în România
Potrivit informațiilor anunțate de Comandamentul Aerian Aliat al NATO (AIRCOM), Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei vor desfășura una dintre cele mai consistente contribuții din actuala rotație a Alianței.
La baza aeriană Mihail Kogălniceanu vor fi dislocate șapte avioane de luptă F-18 Hornet, aproximativ 200 de militari, un avion A400M destinat realimentării în aer și trei elicoptere NH-90.
Acestea din urmă vor fi folosite în etapa finală a misiunii pentru operațiuni de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS), în contextul noilor provocări de securitate din regiune.
România își încheie misiunea din Lituania
În paralel cu sosirea contingentului spaniol, Forțele Aeriene Române își încheie participarea la misiunea NATO desfășurată în Lituania.
Militarii români au participat la această operațiune alături de Franța începând din luna martie 2026.
Locul lor va fi preluat de un detașament italian format din patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari, care vor continua misiunea în statele baltice.
NATO schimbă strategia de apărare aeriană
Actuala rotație marchează și o schimbare importantă în modul în care Alianța își organizează apărarea spațiului aerian.
Misiunea clasică de „Air Policing”, axată în principal pe interceptarea aeronavelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian aliat, este înlocuită de o misiune extinsă de „Air Defence”.
Noul concept face parte din sistemul integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) și urmărește protejarea teritoriului aliat împotriva unor amenințări mult mai diverse.
Pe lângă aeronave, sistemul este conceput pentru a răspunde și atacurilor cu drone, rachete de croazieră sau rachete balistice.
Baza Mihail Kogălniceanu își consolidează rolul strategic
Prin desfășurarea noului contingent spaniol, baza aeriană Mihail Kogălniceanu își întărește poziția de unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale NATO în sud-estul Europei.
În ultimii ani, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, prezența militară aliată în România a fost consolidată constant, iar baza de la Mihail Kogălniceanu a devenit un element-cheie al dispozitivului de apărare al Alianței pe flancul estic.
Noua rotație confirmă rolul României în arhitectura de securitate a NATO și contribuția sa la misiunile de apărare colectivă desfășurate în regiune.