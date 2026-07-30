Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în 10 zile. Peste 6.700 de dosare depuse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 18:36

Bugetul de 120 de milioane de lei alocat achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat joi, la zece zile de la lansarea sesiunii, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

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