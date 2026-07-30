Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în 10 zile. Peste 6.700 de dosare depuse

Bugetul de 120 de milioane de lei alocat achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat joi, la zece zile de la lansarea sesiunii, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Bugetul de 120 de milioane de lei destinat achiziției de autovehicule electrice în cadrul Programului Rabla Auto 2026 a fost epuizat joi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, într-o postare pe Facebook.
Fondurile pentru autovehicule electrice din Rabla Auto 2026 au fost epuizate
„Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei”, a transmis instituția.
Înscrierile continuă pentru persoanele care vor să cumpere autovehicule cu motor termic sau hibrid. Până în prezent, în cele trei componente ale programului, electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete, au fost depuse 18.628 de dosare.
Când ar putea deveni disponibile din nou fonduri pentru mașini electrice
Ministerul Mediului a precizat că, pe parcursul anului, ar putea deveni disponibile noi sume pentru cumpărarea de mașini electrice, în cazul în care o parte dintre beneficiari renunță la tichetele deja rezervate.
Totodată, o eventuală suplimentare de buget ar putea fi analizată la o rectificare bugetară, în funcție de execuția celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu.
Interesul pentru motociclete a fost, de asemenea, ridicat. Bugetul de 15 milioane de lei pentru achiziția de motociclete și motociclete electrice a fost epuizat în numai nouă minute de la deschiderea sesiunii.
În actuala ediție Rabla, persoanele fizice pot primi ecotichete de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid ori o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.