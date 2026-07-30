Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cere măsuri urgente de sprijin pentru fermieri. Întregul sector riscă să intre în colaps

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită Parlamentului adoptarea de urgenţă, în sesiunea extraordinară, a măsurilor de sprijin pentru sectoarele agricole aflate în dificultate, în special pentru zootehnie, avertizând că, în lipsa unei intervenţii rapide a autorităţilor, întregul sector agricol riscă să intre în colaps.
Fermierii cer sprijin urgent pentru zootehnie și plata despăgubirilor pentru pierderile suferite
Membrii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) îşi exprimă solidaritatea faţă de acţiunile de protest ale crescătorilor de ovine şi caprine şi avertizează că agricultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, existând risc de colaps dacă autorităţile nu vin în sprijinul fermierilor.
„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare reiterează solicitarea transmisă pe mai multe căi oficiale şi publice conducerii celor două Camere ale Parlamentului pentru introducerea de urgenţă pe ordinea de zi şi adoptarea, în sesiunea extraordinară, a proiectelor legislative care prevăd măsuri de sprijin pentru sectoarele agricole aflate în dificultate, cu prioritate pentru zootehnie”, se arată într-un comunicat transmis de AAC.
În acelaşi timp, Alianţa cere Guvernului să accelereze plata despăgubirilor pentru pierderile suferite de fermieri din cauza secetei, în condiţiile în care Comisia Europeană a alocat României aproape 15 milioane de euro pentru compensarea fermierilor. „Aceste fonduri sunt însă blocate din cauza lipsei cadrului legislativ necesar pentru efectuarea plăţilor”, atrag atenţia fermierii.
”Agricultura are nevoie de decizii rapide”
Membrii AAC salută mobilizarea şi determinarea crescătorilor de ovine şi caprine, care au ales să îşi facă auzite problemele prin protestul de astăzi, şi le cer decidenţilor politici şi parlamentarilor să adopte în regim de urgenţă măsurile care pot salva agricultura românească.
„Acţiunea colegilor noştri evidenţiază, încă o dată, că agricultura are nevoie de decizii rapide, de dialog real cu organizaţiile profesionale şi de asumare din partea autorităţilor. Din păcate, haosul politic se reflectă şi la nivelul instituţiilor din subordinea ministerelor, unde degringolada riscă să pună în pericol întreg mediul antreprenorial românesc”, susţin fermierii.