Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cere măsuri urgente de sprijin pentru fermieri. Întregul sector riscă să intre în colaps

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:07

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită Parlamentului adoptarea de urgenţă, în sesiunea extraordinară, a măsurilor de sprijin pentru sectoarele agricole aflate în dificultate, în special pentru zootehnie, avertizând că, în lipsa unei intervenţii rapide a autorităţilor, întregul sector agricol riscă să intre în colaps.

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