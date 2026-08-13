Petrișor Peiu: „Ministerul Energiei nu este capabil sa evalueze SINGURA ofertă depusă la licitația pentru construcția centralei de la Turceni”

Publicat 13 aug. 2026, 11:47 Actualizat 13 aug. 2026, 11:48 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul Petrișor Peiu lansează critici dure la adresa Ministerului Energiei, pe fondul întârzierilor în evaluarea unei oferte depuse pentru proiectul noii centrale de la Turceni. Parlamentarul susține că instituția nu a reușit, în șapte luni, să finalizeze analiza singurei oferte înscrise la licitație, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni importante asupra sistemului energetic.

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