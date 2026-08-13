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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu: „Ministerul Energiei nu este capabil sa evalueze SINGURA ofertă depusă la licitația pentru construcția centralei de la Turceni”
Petrișor Peiu
Publicat13 aug. 2026, 11:47
Actualizat13 aug. 2026, 11:48
SursăRealitatea PLUS
Senatorul Petrișor Peiu lansează critici dure la adresa Ministerului Energiei, pe fondul întârzierilor în evaluarea unei oferte depuse pentru proiectul noii centrale de la Turceni. Parlamentarul susține că instituția nu a reușit, în șapte luni, să finalizeze analiza singurei oferte înscrise la licitație, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni importante asupra sistemului energetic.
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