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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu: „Ministerul Energiei nu este capabil sa evalueze SINGURA ofertă depusă la licitația pentru construcția centralei de la Turceni”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 11:47
Actualizat13 aug. 2026, 11:48
SursăRealitatea PLUS

Senatorul Petrișor Peiu lansează critici dure la adresa Ministerului Energiei, pe fondul întârzierilor în evaluarea unei oferte depuse pentru proiectul noii centrale de la Turceni. Parlamentarul susține că instituția nu a reușit, în șapte luni, să finalizeze analiza singurei oferte înscrise la licitație, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni importante asupra sistemului energetic.

Petrișor Peiu: „Cum arată un stat nefuncțional în plină criză energetică”

„Cum arata un stat nefuncțional în plină criză energetică: din ianuarie 2026, adică de șapte luni, Ministerul Energiei nu este capabil sa evalueze SINGURA ofertă depusă la licitația pentru construcția centralei de la Turceni. Asta după cinci ani în care a mai organizat două licitații la care nu s-a prezentat nimeni.

La licitatia organizată în decembrie 2025 asocierea dintre CE Oltenia și firma Tinmar, CCCG Turceni SA, a primit o singură ofertă la licitație, din partea unei firme de construcții românești din Odorheiu Secuiesc, Berdia SRL. O firmă cu o cifră de afaceri de 16 milioane lei în 2024 si de sub 10 milioane de lei în 2025, controlată de Attila Berkeczi. Berdia SRL are însă, ca terț susținător și principal subcontractant, colosul chinez de stat Dongfang Electric International Corporation, producător de generatoare electrice pentru unități de producție de energie și constructor de centrale și stații energetice.

Să nu fii capabil să organizezi o licitație reușită timp de cinci ani asta chiar este o performanță administrativă, nu?

Ei bine, cele șapte luni de evaluare a unei singure oferte cui se datorează? Premierului Bolojan, care se luptă cu ,,mafia" din energie ? Vice-premierului reformator Oana Gheorghiu, care ,,reformeaza" companiile de stat? Ministrului PSD- ist Bogdan Ivan, care cunoaște restaurantele din Washington mai bine decât carierele din Valea Jiului?

Oare o funcționare în termeni normali a guvernului nu ar fi fost mai eficientă decât circul lui Miruță cu stânci detonate?”, a spus Petrișor Peiu.

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