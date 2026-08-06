Anchetă uriașă la Washington. Elicopterul cu care se deplasa Donald Trump s-a apropiat periculos de un avion de pasageri

Un elicopter Marine One, la bordul căruia se afla președintele american Donald Trump, s-a apropiat marți de un avion de cu pasageri care decola de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington. Deși nu a existat un pericol imediat, Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat o încălcare temporară a distanței de siguranță, iar autoritățile analizează circumstanțele incidentului.
Incidentul a avut loc marți după-amiază, în timp ce elicopterul prezidențial Marine One decola de la Casa Albă spre baza militară Andrews, de unde Donald Trump urma să plece într-o vizită la Los Angeles.
În același timp, un avion regional Envoy Air, operat pentru American Airlines și având destinația Pensacola, Florida, a primit autorizarea de decolare de pe Aeroportul Național Ronald Reagan.
Potrivit unei analize preliminare realizate de FAA, între cele două aeronave s-a produs o pierdere temporară a distanței minime de siguranță.
„Potrivit analizei noastre preliminare de securitate, a existat o pierdere momentană a distanţei de siguranţă, după care aparatele au continuat să se îndepărteze unul de celălalt”, a transmis Administrația Federală a Aviației.
Instituția a precizat că, pe durata incidentului, controlorul de trafic aerian a menținut legătura atât cu echipajul avionului comercial, cât și cu pilotul elicopterului prezidențial.
Se ridică întrebări privind respectarea procedurilor
Incidentul a atras atenția asupra modului în care a fost gestionat traficul aerian, în condițiile în care procedurile prevăd suspendarea zborurilor comerciale în apropierea aeroportului atunci când Marine One decolează sau aterizează.
Potrivit unor surse citate de Reuters, controlorii de trafic nu au suspendat de această dată operațiunile comerciale, deși această măsură face parte din regulile introduse după accidentul aviatic din ianuarie 2025.
Reglementările FAA prevăd ca aeronavele să păstreze o distanță minimă de 2,4 kilometri pe orizontală și 152 de metri pe verticală în zona aeroporturilor. Atât elicopterul prezidențial, cât și avionul de pasageri și-au continuat zborul și au aterizat în siguranță.
Autoritățile analizează incidentul
FAA urmează să constituie o echipă care să analizeze circumstanțele incidentului și eventualele probleme de siguranță. De asemenea, președinta Biroului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), Jennifer Homendy, a declarat că instituția analizează informațiile disponibile pentru a decide dacă va deschide o anchetă oficială. În timpul incidentului, un alt avion regional aflat în apropierea Aeroportului Reagan a fost redirecționat preventiv, înainte de a reveni și a ateriza în siguranță.
Reguli înăsprite după tragedia din 2025
FAA a înăsprit regulile privind traficul aerian în zona Aeroportului Național Ronald Reagan după coliziunea din ianuarie 2025 dintre un avion regional al American Airlines și un elicopter militar american, accident în care și-au pierdut viața 67 de persoane.
Ulterior, autoritățile au interzis operarea simultană a elicopterelor militare și a avioanelor comerciale în apropierea aeroportului și au introdus restricții permanente pentru zborurile cu elicopterul în această zonă.