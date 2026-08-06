Anchetă uriașă la Washington. Elicopterul cu care se deplasa Donald Trump s-a apropiat periculos de un avion de pasageri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 12:57

Un elicopter Marine One, la bordul căruia se afla președintele american Donald Trump, s-a apropiat marți de un avion de cu pasageri care decola de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington. Deși nu a existat un pericol imediat, Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat o încălcare temporară a distanței de siguranță, iar autoritățile analizează circumstanțele incidentului.

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