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Extern· 1 min citire
JD Vance anunță negocieri de pace dificile și îndelungate cu Iranul, în timp ce Teheranul neagă existența discuțiilor cu SUA
JD Vance
Vicepreședintele american JD Vance susține că negocierile de pace cu Iranul vor fi dificile și vor dura. Declarația vine în timp ce autoritățile iraniene neagă existența unor discuții cu Statele Unite. Vance afirmă că Washingtonul urmărește să obțină cel mai bun rezultat pentru poporul american. Oficialul american spune că procesul se află încă într-o etapă intermediară.
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