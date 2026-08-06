„Sunt pe cale să fie vânați”: Trump cere pedepse lungi pentru cei care au dezvăluit presupusa penurie de armament a SUA și neagă o criză de muniții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 12:34

Președintele american Donald Trump susține că Statele Unite au stocuri „uriașe” de armament. El a respins informațiile potrivit cărora ar fi oprit atacurile asupra Iranului din cauza lipsei de muniții. Liderul de la Casa Albă a numit dezvăluirile „trădătoare”. Trump a amenințat că persoanele aflate la originea acestora vor fi urmărite penal.

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