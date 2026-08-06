„Sunt pe cale să fie vânați”: Trump cere pedepse lungi pentru cei care au dezvăluit presupusa penurie de armament a SUA și neagă o criză de muniții

Președintele american Donald Trump susține că Statele Unite au stocuri „uriașe” de armament. El a respins informațiile potrivit cărora ar fi oprit atacurile asupra Iranului din cauza lipsei de muniții. Liderul de la Casa Albă a numit dezvăluirile „trădătoare”. Trump a amenințat că persoanele aflate la originea acestora vor fi urmărite penal.
Trump: SUA au cantități uriașe de muniții
Donald Trump afirmă că armata americană dispune de suficiente arme și muniții. „Statele Unite au cantități uriașe de muniții. În plus, cantități importante sunt produse și trimise în Statele Unite în funcție de nevoi”, a transmis președintele american. El susține astfel că informațiile despre o posibilă penurie nu sunt adevărate.
Amenințări cu pedepse lungi cu închisoarea
Trump a descris informațiile apărute în presă drept dezvăluiri „trădătoare”. Președintele american a afirmat că persoanele care au furnizat aceste date „sunt pe cale să fie vânate”. Acesta a anunțat că vor fi cerute urmărirea penală și sancționarea celor responsabili. „Pedepse lungi cu închisoarea vor fi cerute”, a amenințat liderul de la Casa Albă.
Mai multe publicații americane au relatat că armata se confruntă cu lipsa unor rachete ghidate cu rază lungă de acțiune. Probleme ar exista și în privința interceptorilor folosiți pentru apărarea antiaeriană. Una dintre informațiile publicate arată că armata americană ar fi consumat aproape 80% din stocurile de interceptori pentru sistemul THAAD. Aceste lipsuri ar afecta strategia administrației Trump față de Iran.
Alte informații arată că Donald Trump și-ar fi exprimat nemulțumirea față de această situație. Președintele i-ar fi cerut explicații secretarului Apărării, Pete Hegseth. Trump ar fi vrut să afle de ce a fost informat greșit în legătură cu stocurile disponibile. Casa Albă nu a confirmat aceste relatări.
Casa Albă și Pentagonul neagă informațiile
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și reprezentantul Pentagonului, Sean Parnell, au respins informațiile. Cei doi au descris relatările drept „știri false”. Presa americană susține însă că lipsa munițiilor ar fi contribuit la schimbarea poziției lui Trump. Președintele anunțase că suspendă toate atacurile la cererea Teheranului, deși afirma anterior că Statele Unite erau pregătite să lovească la un nivel nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial.