Româncă arestată în Germania într-un dosar de spionaj. Ar fi supravegheat directorul unei companii care produce drone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 13:41

O femeie cu cetățenie română este anchetată în Germania pentru presupuse activități în folosul unui serviciu secret străin. Aceasta este suspectată că ar fi supravegheat directorul unei companii care produce drone folosite de armata ucraineană. Românca, identificată drept Alla S., a fost arestată în această primăvară în landul Renania de Nord-Westfalia. În același dosar este cercetat și un cetățean ucrainean, Sergey N., arestat în Spania.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politie germania