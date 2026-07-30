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Furtună violentă în Rio de Janeiro și São Paulo: cinci oameni au murit, iar rafalele de peste 100 km/h au paralizat transportul - VIDEO

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:22

Rafale de peste 100 de kilometri pe oră au lovit miercuri, pe neașteptate, orașul Rio de Janeiro și statul São Paulo. Cinci persoane au murit, un pescar este dat dispărut, iar furtuna a smuls acoperișuri, a doborât zeci de copaci și a blocat transportul în comun.

În Santos, o persoană fără adăpost a fost ucisă de un copac căzut. Alte două persoane și-au pierdut viața în statul São Paulo, printre ele aflându-se un pescar a cărui ambarcațiune a naufragiat. La Rio de Janeiro, pompierii au anunțat că două persoane au murit după prăbușirea unui zid. Un alt pescar era căutat în orașul de coastă Tarituba.

Mii de oameni, blocați în oraș

Furtuna a izbucnit în plină zi, când activitatea din Rio de Janeiro era în toi. Zeci de copaci au fost doborâți, mai multe acoperișuri au fost smulse, iar mii de oameni au rămas blocați. Toate cele trei linii de metrou ale orașului au fost paralizate. Numeroase cartiere au rămas fără energie electrică. Aeroportul orașului și-a suspendat zborurile pentru mai mult de două ore din cauza vântului puternic. Panica s-a instalat și în zonele frecventate de turiști. La statuia lui Hristos Mântuitorul, oamenii au încercat să se adăpostească sau să se țină de obiectele din jur, în timp ce turiștii au fugit de pe plaje.

„Mese, scaune, totul era aruncat și luat de vânt”, a povestit un martor.

Centrul operațional al Primăriei a explicat că furtuna a fost provocată de „apropierea unui front rece oceanic”.

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