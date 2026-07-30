Furtună violentă în Rio de Janeiro și São Paulo: cinci oameni au murit, iar rafalele de peste 100 km/h au paralizat transportul - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:22

Rafale de peste 100 de kilometri pe oră au lovit miercuri, pe neașteptate, orașul Rio de Janeiro și statul São Paulo. Cinci persoane au murit, un pescar este dat dispărut, iar furtuna a smuls acoperișuri, a doborât zeci de copaci și a blocat transportul în comun.

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