Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Expert în baraje avertizează: Cel puțin două proiecte importante au fost amânate, iar efectele se vor vedea în prețurile energiei
Barajul Siriu, Buzău
Publicat6 aug. 2026, 13:10
Actualizat6 aug. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS
Criza energiei se va resimți cel mai puternic la plata facturilor, avertizează Cătălin Popescu, expert în baraje. Acesta susține că efortul făcut acum de autorități s-ar putea să nu aibă niciun efect. Specialistul spune că cel puțin două proiecte importante de infrastructură au fost amânate. În opinia sa, persoanele responsabile ar trebui trase la răspundere, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:07Fost ministru trage un semnal de alarmă: Energia pe cărbune ne salvează din criză, nu tăierile
- 14:34Ministerul Sănătății a plătit peste 174 de milioane de lei pentru modernizarea spitalelor, în doar o săptămână
- 12:09Luis Lazarus, după ce Nicușor Dan a invocat perspectiva trecerii României la euro: „Moneda națională înseamnă suveranitate”
- 11:51Bolojan, despre legea salarizării: „Ar putea fi adoptată în perioada următoare. S-a întârziat depunerea din cauza unor discursuri iresponsabile în spaţiul public”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News