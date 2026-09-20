Dan Dungaciu: „Mureșan a atacat AUR fără să fie provocat!”

Publicat 20 sept. 2026, 18:02 Actualizat 20 sept. 2026, 18:06 Sursă Realitatea PLUS

Patrioții spun că nu vor susține guvernul condus de Siegfried Mureșan. "AUR nu se teme de anticipate sau de negocieri", sunt declarațiile prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu.

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