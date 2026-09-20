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Politica· 1 min citire

Dan Dungaciu: „Mureșan a atacat AUR fără să fie provocat!”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat20 sept. 2026, 18:02
Actualizat20 sept. 2026, 18:06
SursăRealitatea PLUS

Patrioții spun că nu vor susține guvernul condus de Siegfried Mureșan. "AUR nu se teme de anticipate sau de negocieri", sunt declarațiile prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Mureșan se teme de eșecul din Parlament!”

„Domnul Siegfried Mureșan, de la început, fără ca cineva să îl fi atacat în vreun fel, fără ca cineva să-l provoace, a simțit nevoia, în mod constant, să atace Partidul AUR, susținătorii Partidului AUR și membrii Partidului AUR.

El are o problemă, o singură problemă a domnului Siegfried Mureșan, este dacă să se ducă sau să treacă prin umilința depunerii mandatului înainte de a merge în Parlament, sau de a merge în Parlament și a pierde votul.

Intrăm în această negociere cu o putere de negociere mai mare decât a PSD-ului, pentru că PSD-ul va face, eventual, dacă se va întâmpla asta, o negociere cu spaima față de alegerile anticipate.

Noi vom face o negociere fără teama de alegerile anticipate.”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, exclusiv la Realitatea PLUS.

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