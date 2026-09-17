Dan Dungaciu: ”Nu votăm un guvern Siegfried Mureșan. Nu votăm nimic care nu este un premier agreat și de noi”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat joi seara, în exclusivitate la Realitatea Plus, că formațiunea politică din care face parte nu va susține în Parlament un eventual guvern condus de Siegfried Mureșan.
Dan Dungaciu: ”Nu votăm un guvern Siegfried Mureșan”
”Nu votăm un guvern Siegfried Mureșan, evident, dar nici nu credem că cineva ia în serios această ofertă. Cred că nici președintele n-a luat-o în serios, cred că nici domnul Mureșan n-o a luat-o în serios și toată bârba aceea care e aproape penibilă, de la desemnare, acceptarea desemnării, nu face să arate decât că nimeni nu crede cu adevărat în o asemenea nominalizare. Și cel mai important lucru în toată această poveste este ce urmează după domnul Mureșan. Deci nu este vorba de domnul Mureșan ca atare, probabil că nici nu va merge în Parlament să ia voturile, pentru că sunt convins că ele nu vor fi suficiente”, a declarat Dan Dungaciu.
Prim-vicepreședintele AUR este de părere că ”se pregătește o învestire a unui guvern condus de PSD, cel mai probabil condus de domnul Grindeanu”.
”Deci toată această poveste pe care noi o comentăm astăzi este preambulul unei dezvoltări care va să vină. Este foarte limpede poziția AUR, că noi ați întrebat și despre asta: nu votăm guvernul sau, mă rog, propunerea guvernului Mureșan, iar în ceea ce privește viitorul rămânem pe aceleași poziții. Nu votăm nimic din ceea ce nu ne cuprinde sau nu ne include, nu votăm nimic din ceea ce nu permite AUR-ului un control la guvernare și nu votăm nimic care nu este un premier agreat, acceptat și de noi”, a mai spus oficialul.
Întrebat care sunt liniile roșii pe care le impune AUR în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul din Parlament, Dan Dungaciu a răspuns: ”Noi am spus foarte clar condițiile noastre: Guvern PSD-AUR nu se poate gândi măcar dacă atitudinea față de AUR nu se schimbă din partea președintelui, din partea celorlalți foști membri ai aceleași coaliții, în cadrul coaliției Bolojan sau în cadrul guvernului Bolojan, pentru că PSD-ul a fost parte a acelui guvern multă vreme și ar fi continuat în aceeași formulă, mai puțin domnul Bolojan, chiar dacă între timp și-a schimbat pozițiile”.
Dan Dungaciu: ”Alegerile anticipate, cea mai bună soluție pentru România în acest moment”
De asemenea, oficialul AUR a menționat posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, pe care le-a prezentat drept o soluție pentru actualul context politic.
”Deci o poziționare foarte clară că partidul nostru este un partid ca toate celelalte partide politice din România; doi, o negociere care să includă evident și miniștri de la AUR, un ministru, un premier convenit și măsuri asumate și garanția din partea guvernului că ele vor fi îndeplinite. Deci va fi o negociere, ca să fiu mai scurt, o negociere care va trebui să se petreacă într-un mod formal, deschis, nu transparent, că e o negociere, dar deschisă și în urma acestei negocieri o să vedem ce o să iasă. Dar să spunem că partidul AUR este gata să voteze sau să susțină un guvern de ultimă instanță ca să nu fie anticipate? Nu. Noi spunem altceva. Noi vom transmite și pe această cale și vom face și atunci un mesaj partidelor sau parlamentarilor care au intrat în Parlament pe un vot suveranist, că suntem gata să începem un parteneriat și o colaborare, adică să le dăm garanții că vor putea să accedă în viitorul Parlament, în cazul alegerilor anticipate, din punctul nostru de vedere cea mai bună soluție pentru România în acest moment”, a conchis liderul AUR.