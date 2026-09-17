Siegfried Mureșan a acceptat propunerea de premier. Nicușor Dan i-a mulțumit
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După aproape patru luni fără guvern, președintele Nicușor Dan a făcut nominalizarea care ar putea pune capăt crizei politice prelungite, care a influențat și societatea, dar mai ales economie și credibilitatea României în afara țării. Siegfried Mureșan este nominalizarea lui Nicușor Dan. Acesta a acceptat propunerea șefului statului.
„Bună seara! Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și, în acest interval, am avut sute de ore de discuții, împreună și separat, cu partidele politice, pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.
O să spun direct: am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: «Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Și nu e în regulă.
Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră.
„România are nevoie de guvern și rectificare bugetară”
România are nevoie de guvern și rectificare bugetară. Astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo.
Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.
Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
„Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment„
Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial.
Oricine ar fi în poziția asta, dat fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.
În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental și va îndeplini angajamentele și dintre aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.”
Siegfried Mureșan a acceptat propunerea de la Palatul Cotroceni
Cine este Siegfried Mureșan, propunerea pentru funcția de premier. Parcursul european, pozițiile politice și controversele din jurul său
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, se află în centrul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern. PNL, USR și UDMR l-au desemnat în iunie 2026 drept propunere comună pentru funcția de prim-ministru. Mureșan are un profil politic construit în mare parte la Bruxelles, unde activează de mai bine de un deceniu și unde s-a remarcat în special prin activitatea din zona bugetară și prin pozițiile sale privind politica europeană.
Nominalizarea sa a readus în atenție atât parcursul profesional și politic al eurodeputatului, cât și pozițiile sale privind războiul din Ucraina, relația transatlantică, politica europeană și temele sociale. În același timp, adversarii săi politici au reluat o serie de critici referitoare la trecutul său politic și la modul în care a ajuns în Parlamentul European.
O carieră politică legată de instituțiile europene
Siegfried Mureșan este economist și și-a început parcursul profesional în mediul instituțional european și german. A absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat studii la Universitatea Humboldt din Berlin.
Înainte de intrarea în Parlamentul European, a lucrat în Parlamentul Germaniei și ulterior în structurile Partidului Popular European de la Bruxelles. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele PMP, partid fondat de Traian Băsescu. Patru ani mai târziu, Mureșan s-a înscris în PNL, formațiune în care activează și în prezent.
În Parlamentul European, activitatea sa s-a concentrat în special pe domeniul bugetar. Mureșan a ocupat funcția de negociator-șef al legislativului european pentru bugetul anual al Uniunii și este implicat în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al UE.
Poziția lui Mureșan față de războiul din Ucraina
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă una dintre temele asupra cărora Siegfried Mureșan are o poziție publică fermă.
Eurodeputatul susține menținerea sprijinului european pentru Ucraina și consideră că evoluția conflictului are implicații directe asupra securității României și a întregii regiuni.
Într-o declarație făcută în februarie 2026, Mureșan afirma că războiul demonstrează importanța strategică a României pentru securitatea regională și susținea că obiectivul Moscovei depășește granițele Ucrainei.
Poziționarea sa pe această temă îl plasează în zona politicienilor români care susțin o implicare consistentă a Uniunii Europene în sprijinirea Kievului și o abordare comună europeană în materie de securitate.
Relația cu Bruxelles-ul și profilul pro-european
Un element definitoriu al carierei lui Mureșan este apropierea de instituțiile și structurile politice ale Uniunii Europene.
El ocupă funcții de conducere în PPE și este unul dintre europarlamentarii români cu activitate îndelungată la Bruxelles. În prezent, este și vicepreședinte al PNL.
În discursul său public, Mureșan promovează apartenența României la proiectul european și susține consolidarea cooperării dintre statele membre. Totodată, el a pledat pentru respectarea deciziilor instanțelor europene și pentru aplicarea acestora în legislația națională.
Într-un interviu acordat în septembrie 2026, eurodeputatul a afirmat că decizia CEDO privind recunoașterea și protejarea juridică a cuplurilor de același sex trebuie pusă în aplicare de autoritățile române.
Pozițiile față de curentul suveranist
Profilul pro-european al lui Mureșan îl plasează frecvent în opoziție cu formațiunile și politicienii care contestă actuala direcție europeană.
Eurodeputatul a criticat în repetate rânduri AUR și liderii formațiunii, iar disputa dintre cele două tabere a devenit parte a confruntării politice dintre zona pro-europeană și formațiunile suveraniste.
În același timp, Mureșan a susținut că influența politică a curentelor antieuropene poate fi limitată prin cooperarea dintre partidele pro-europene.
Aceste poziționări sunt însă privite diferit de adversarii săi. PSD, de exemplu, a anunțat public că nu îl va susține pentru funcția de premier și a lansat mai multe acuzații la adresa sa, inclusiv cu privire la parcursul politic și la poziționarea sa față de Statele Unite. Aceste afirmații reprezintă poziția politică a PSD și nu constituie fapte stabilite independent.
Relația cu Statele Unite și Donald Trump
Pozițiile lui Mureșan privind relația transatlantică au generat, de asemenea, dispute politice.
Europarlamentarul a susținut importanța menținerii unei relații solide între Europa și Statele Unite, dar a criticat anumite direcții promovate de administrația Trump.
Într-o declarație citată de AGERPRES în iunie 2026, Mureșan afirma că există contacte cu politicieni americani și că obiectivul este menținerea unei relații transatlantice bune.
Tema relației cu Washingtonul a devenit una dintre liniile de atac folosite de adversarii săi politici, în special în contextul nominalizării sale pentru funcția de premier.
Legătura cu Traian Băsescu și PMP
Începutul carierei politice a lui Siegfried Mureșan este strâns legat de zona politică asociată fostului președinte Traian Băsescu.
În 2014, el a candidat pentru Parlamentul European pe listele PMP și a obținut mandatul de eurodeputat. Ulterior, în 2018, a părăsit PMP și s-a înscris în PNL.
Traian Băsescu l-a susținut, de asemenea, în trecut pentru funcția de premier, iar perioada respectivă este readusă acum în discuție odată cu noua nominalizare.
Parcursul său din PMP către PNL este unul dintre argumentele invocate atât în prezentarea carierei sale, cât și în criticile lansate de adversarii politici.
Controverse privind ascensiunea sa politică
Odată cu propunerea pentru funcția de premier, au reapărut și acuzațiile referitoare la modul în care Mureșan a ajuns pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare din 2014.
Unele dintre aceste acuzații au fost formulate de foști oameni politici sau de adversari ai săi și vizează influența unor persoane din vechea structură politică a PMP.
Au existat inclusiv declarații publice potrivit cărora ascensiunea sa ar fi fost sprijinită din exteriorul partidului sau ar fi avut legătură cu serviciile de informații. Mureșan a respins aceste acuzații.
În ceea ce privește candidatura din 2014, informațiile publice confirmă că Mureșan a ajuns europarlamentar pe lista PMP, iar ulterior a trecut la PNL. HotNews notează că locul eligibil a devenit disponibil după retragerea Elenei Băsescu din cursa pentru un nou mandat.
Un posibil premier cu profil european pronunțat
Prin experiența acumulată la Bruxelles, funcțiile ocupate în PPE și activitatea în Parlamentul European, Siegfried Mureșan vine cu un profil diferit de cel al unui premier provenit exclusiv din politica internă.
Susținătorii nominalizării sale pun accent pe experiența europeană, expertiza economică și relațiile construite în instituțiile UE. Adversarii politici se concentrează, în schimb, asupra pozițiilor sale privind Ucraina, politica europeană, relația cu SUA și parcursul politic început în zona lui Traian Băsescu.
Cert este că nominalizarea lui Mureșan a readus în prim-plan una dintre principalele dispute ale politicii românești actuale: direcția europeană a țării, relația cu partenerii occidentali și modul în care România trebuie să se poziționeze în contextul războiului din Ucraina.
În acest context, candidatura sa pentru funcția de prim-ministru este analizată nu doar prin prisma experienței administrative și economice, ci și prin prisma pozițiilor sale politice construite în peste un deceniu de activitate la Bruxelles.
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