Siegfried Mureșan a acceptat propunerea de premier. Nicușor Dan i-a mulțumit

Publicat 17 sept. 2026, 17:19 Actualizat 17 sept. 2026, 18:06

După aproape patru luni fără guvern, președintele Nicușor Dan a făcut nominalizarea care ar putea pune capăt crizei politice prelungite, care a influențat și societatea, dar mai ales economie și credibilitatea României în afara țării. Siegfried Mureșan este nominalizarea lui Nicușor Dan. Acesta a acceptat propunerea șefului statului.

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