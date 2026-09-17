Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 09:53

„Suntem pregătiți să preluăm guvernarea” - este mesajul transmis de președintele PSD Sorin Grindeanu după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a subliniat că România are nevoie de stabilitate și a criticat direcția în care a fost dusă țara în timpul guvernării lui Ilie Bolojan.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorin grindeanucotrocenipremier