Kelemen Hunor respinge scenariul în care ar deveni premier: „Nu m-am autopropus în niciun context”

Publicat 16 sept. 2026, 21:55 Actualizat 16 sept. 2026, 22:09

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge informațiile potrivit cărora s-ar fi autopropus pentru funcția de premier. Într-un mesaj public, acesta afirmă că numele său a fost vehiculat în repetate rânduri pentru această poziție, însă de fiecare dată a precizat că nu este cazul.

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