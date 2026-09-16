Kelemen Hunor respinge scenariul în care ar deveni premier: „Nu m-am autopropus în niciun context”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge informațiile potrivit cărora s-ar fi autopropus pentru funcția de premier. Într-un mesaj public, acesta afirmă că numele său a fost vehiculat în repetate rânduri pentru această poziție, însă de fiecare dată a precizat că nu este cazul.
Kelemen Hunor: „Nu m-am autopropus în niciun context”
Liderul UDMR spune că este nevoit să dezmintă periodic informații pe care le consideră false și acuză existența unor scenarii apărute în spațiul public fără o bază reală.
„Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare”, a transmis Kelemen Hunor.
El precizează că, atunci când numele său a fost menționat în discuțiile privind viitorul premier, a explicat de fiecare dată de ce nu consideră că este potrivit un astfel de scenariu.
Liderul UDMR: România are nevoie de un guvern cu drepturi depline
Kelemen Hunor susține că România are nevoie de un Executiv cu atribuții depline și amintește că, în ultimele luni, au fost avansate mai multe variante pentru depășirea blocajului politic.
Printre scenariile discutate s-au numărat coaliții politice, guverne minoritare, formule tehnocrate sau de tranziție, precum și propuneri privind desemnarea unor premieri proveniți din diferite partide ori a unor persoane independente.
În spațiul public au fost vehiculate inclusiv variante care implicau persoane din Banca Națională sau din mediul de afaceri.
„Nu vă mai blocați tot timpul la UDMR”
Liderul UDMR le transmite celor implicați în discuțiile politice să caute și alte soluții pentru formarea viitorului guvern.
Kelemen Hunor afirmă că formațiunea pe care o conduce a încercat să ofere soluții și sprijin, însă rezultatul negocierilor nu va depinde de UDMR.
„Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea”, a transmis liderul formațiunii.
Acesta susține, de asemenea, că UDMR nu este responsabilă pentru situația politică actuală și că partidul nu poate fi considerat cauza blocajelor apărute în negocieri.
Kelemen Hunor avertizează asupra „scenaritei”
În mesajul său, liderul UDMR îi îndeamnă pe cei care lansează sau preiau diverse variante politice să fie mai atenți la informațiile vehiculate în spațiul public.
Kelemen Hunor își încheie mesajul cu un apel la evitarea speculațiilor și face referire, într-o notă ironică, la „scenarită”.
Declarațiile sale vin în contextul în care numele liderului UDMR a fost menționat în scenarii privind formarea viitorului Executiv și desemnarea unui nou premier.