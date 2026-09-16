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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor avansează un al treilea scenariu: ”Un guvern alcătuit din funcționari cu vechime, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 17:55

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, propune o a treia variantă pentru deblocarea desemnării premierului: formarea unui Guvern din funcţionari cu experienţă în administraţie, directori generali şi secretari generali adjuncţi, care au lucrat atât cu PSD, cât şi cu PNL şi cunosc bine domeniile pe care le-ar coordona.

Kelemen Hunor: Trei scenarii pentru viitorul Guvern

”Astăzi vorbim despre un Guvern politic, în jurul PSD, un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna preşedintele. După aceea, urmează a doua variantă, ce spunea data trecută domnul Bolojan, un guvern tehnocrat”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la Parlament.

Liderul UDMR a menționat că există și o a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar nu s-a discutat despre acest lucru.

”Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă”, a mai spus preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor propune o soluție de compromis

Potrivit lui, ar fi vorba despre persoane care cunosc administraţia publică şi procedurile instituţiilor.

”Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a mai afirmat liderul UDMR.

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