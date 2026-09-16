Kelemen Hunor avansează un al treilea scenariu: ”Un guvern alcătuit din funcționari cu vechime, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 17:55

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, propune o a treia variantă pentru deblocarea desemnării premierului: formarea unui Guvern din funcţionari cu experienţă în administraţie, directori generali şi secretari generali adjuncţi, care au lucrat atât cu PSD, cât şi cu PNL şi cunosc bine domeniile pe care le-ar coordona.

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