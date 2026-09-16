Nicușor Dan cheamă joi partidele la consultări pentru desemnarea premierului. Programul întâlnirilor de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan organizează joi, 17 septembrie 2026, consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
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Președintele României, Nicușor Dan, a convocat partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Întâlnirile vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni. Șeful statului îi va primi, pe rând, pe președinții și reprezentanții formațiunilor parlamentare, într-o serie de consultări programate să înceapă la ora 09:00, conform informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.
Demersul are loc în cadrul procedurii constituționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, care urmează să încerce formarea unui nou Guvern și să solicite votul de încredere al Parlamentului.
Programul consultărilor de la Cotroceni
Consultările convocate de președintele Nicușor Dan se vor desfășura după următorul program:
Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL)
Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR)
Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)
Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)
Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați
UPDATE
Consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, necesare pentru desemnarea unui nou premier, au fost amânate, potrivit surselor Realitatea PLUS. Președintele Nicușor Dan are programate discuții cu reprezentanții fermierilor, iar liderii formațiunilor politice nu primiseră, până la această oră, invitații oficiale pentru negocieri.
Conform surselor Realitatea PLUS, consultările dintre președinte și partidele parlamentare ar fi trebuit să aibă loc miercuri. Totuși, organizarea lor presupune stabilirea unor întâlniri separate cu fiecare grup parlamentar, iar timpul rămas face ca scenariul convocării acestora în cursul zilei să fie aproape imposibil.
În același timp, discuțiile dintre Nicușor Dan și fermierii convocați la Palatul Cotroceni sunt în desfășurare și pot prelungi agenda șefului statului.
Negocierile pentru majoritate rămân blocate
Nici în Parlament nu s-ar fi înregistrat progrese în negocierile pentru formarea unei majorități, susțin surse politice. Președintele le-ar fi cerut partidelor să identifice o formulă de guvernare care să poată susține viitorul Executiv, însă până în prezent nu ar fi fost conturată o majoritate clară.
În aceste condiții, consultările oficiale de la Cotroceni ar putea fi reprogramate în zilele următoare, în funcție de evoluția negocierilor dintre partide.
PSD nu ar accepta un premier tehnocrat
Social-democrații nu ar fi de acord cu varianta desemnării unui premier tehnocrat, susținută de Nicușor Dan, potrivit surselor citate. PSD ar prefera numirea unui premier politic, rezultat în urma negocierilor dintre formațiunile care ar putea forma viitoarea majoritate.
Pe masa președintelui ar fi ajuns două variante de premier:
Sorin Grindeanu, propunerea PSD;
Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.
Rămâne de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord asupra unei majorități parlamentare și asupra numelui viitorului prim-ministru.
Nicușor Dan ar intenționa să facă desemnarea premierului înainte de plecarea la reuniunea ONU. Astfel, până la finalul acestei săptămâni ar putea fi clarificat atât numele celui propus să conducă Guvernul, cât și varianta aleasă: un premier politic sau un tehnocrat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Liderii partidelor politice nu au primit, până în acest moment, nicio invitație la Palatul Cotroceni, nici pentru discuții formale, nici pentru întâlniri informale, potrivit unor surse Realitatea PLUS.
În contextul negocierilor privind formarea viitorului Guvern, social-democrații așteaptă ca președintele să facă desemnarea pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acelorași surse, PSD ar prefera numirea unui premier politic, nu a unui tehnocrat.
Sursele citate susțin că social-democrații nu ar fi neapărat de acord cu o variantă tehnocrată și consideră că șeful statului ar trebui să aleagă dintre propunerile venite din partea formațiunilor politice.
PSD preferă un premier politic
În acest scenariu, numele vehiculate pentru funcția de premier sunt Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Social-democrații așteaptă decizia președintelui, în condițiile în care consultările oficiale de la Cotroceni nu au fost încă anunțate.
Rămâne de văzut care va fi soluția finală propusă de președinte și dacă liderii partidelor vor primi, în cursul zilei, invitația pentru consultările de la Palatul Cotroceni.
Lipsa unei convocări oficiale prelungește incertitudinea politică, după ce în ultimele zile era așteptată declanșarea discuțiilor între președinte și reprezentanții partidelor parlamentare.