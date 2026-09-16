Tanczos Barna susține că protestul fermierilor a fost deturnat: „Au fost grupuri care au generat conflicte”

Tanczos Barna spune că majoritatea oierilor care au venit la protestul din Piața Victoriei nu au urmărit confruntări cu jandarmii. Ministrul interimar al Agriculturii susține că manifestația legitimă a fermierilor ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și de grupuri care au provocat conflicte.
Tanczos Barna susține că majoritatea crescătorilor de animale care au participat la protestul oierilor din București au venit în Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile, nu pentru a se confrunta cu jandarmii. Ministrul interimar al Agriculturii spune că manifestația ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și de grupuri care ar fi urmărit să provoace conflicte.
Declarațiile vin după incidentele produse în timpul manifestației crescătorilor de animale, când protestul a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Tanczos Barna susține că violențele nu îi reprezintă pe cei mai mulți dintre oierii veniți în Capitală.
Tanczos Barna: „Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmii”
Ministrul interimar al Agriculturii spune că îi cunoaște pe mulți dintre crescătorii de animale care au participat la manifestație și că, inclusiv în perioade tensionate, aceștia nu sunt cei care caută confruntări cu forțele de ordine.
„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat Tanczos Barna.
El a arătat că a discutat și în trecut cu oieri, inclusiv în momente în care nemulțumirile acestora erau puternice, și spune că protestul de la București trebuie separat de incidentele provocate de anumite persoane.
„Au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte”
Tanczos Barna susține că escaladarea violențelor ar fi fost provocată de persoane care s-au infiltrat printre manifestanți și care ar fi încercat încă de la începutul zilei să schimbe caracterul protestului.
„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat ministrul.
În opinia sa, protestul a pornit de la revendicări reale ale crescătorilor de animale, iar confruntările apărute ulterior nu ar trebui puse în seama întregii manifestații.
Protestul a degenerat în confruntări cu forțele de ordine
În timpul manifestației din Piața Victoriei au avut loc mai multe incidente între protestatari și jandarmi. După protest, autoritățile au deschis dosare penale, mai multe persoane au fost conduse la poliție, iar anchetele privind incidentele au continuat.
Tanczos Barna spune că așteaptă ca verificările făcute de autorități să stabilească cine a provocat violențele și în ce condiții s-a ajuns la deturnarea manifestației. El insistă însă că majoritatea oierilor veniți la București au urmărit să își prezinte revendicările, nu să intre în conflict cu jandarmii.