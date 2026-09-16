Tanczos Barna susține că protestul fermierilor a fost deturnat: „Au fost grupuri care au generat conflicte”

Publicat 16 sept. 2026, 13:42 Actualizat 16 sept. 2026, 13:44

Tanczos Barna spune că majoritatea oierilor care au venit la protestul din Piața Victoriei nu au urmărit confruntări cu jandarmii. Ministrul interimar al Agriculturii susține că manifestația legitimă a fermierilor ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și de grupuri care au provocat conflicte.

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