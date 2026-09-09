Scenariile pentru pensiile românilor: indexare cu 7%

Publicat 9 sept. 2026, 14:53 Actualizat 9 sept. 2026, 15:21 Sursă Realitatea PLUS

Parlamentarii au depus un proiect în Parlament prin care cer aplicarea legii pensiilor si indexarea cu inflația de anul viitor. Impactul majorării ar fi de cel puțin 12 miliarde de lei. Potrivit informațiilor noastre, se ia în calcul o indexare de cel puțin 7%, dar experții spun că ar fi nevoie de cel puțin 12% după cei doi ani de blocaj.

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