Scenariile pentru pensiile românilor: indexare cu 7%

Parlamentarii au depus un proiect în Parlament prin care cer aplicarea legii pensiilor si indexarea cu inflația de anul viitor. Impactul majorării ar fi de cel puțin 12 miliarde de lei. Potrivit informațiilor noastre, se ia în calcul o indexare de cel puțin 7%, dar experții spun că ar fi nevoie de cel puțin 12% după cei doi ani de blocaj.
Experții susțin că ar fi nevoie de o indexare de cel puțin 12 %
acum 81 de lei - indexare cu 7% 2027 - 86,67 lei
pensionar cu 20 de puncte - acum pensie de 1.620 lei - pensie 1.733 lei
pensionar cu 30 de puncte - acum pensie de 2.430 lei - pensie 2.600 lei
pensionar cu 40 de puncte - acum pensie de 3.2440 lei - pensie 3.467 lei
Pensiile românilor ar putea intra din nou pe agenda Parlamentului, după ce mai mulți aleși au depus un proiect prin care solicită aplicarea prevederilor legii pensiilor și indexarea veniturilor cu rata inflației. În acest moment este luată în calcul o majorare de cel puțin 7% pentru anul 2027, însă specialiștii susțin că, după doi ani în care pensiile au fost înghețate, ar fi necesară o creștere de cel puțin 12%.
Indexare de 7% în 2027, unul dintre scenariile luate în calcul
Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, unul dintre scenariile analizate pentru anul 2027 este o indexare a pensiilor cu cel puțin 7%.
O asemenea creștere ar însemna că valoarea punctului de referință ar urca de la aproximativ 81 de lei la 86,67 lei.
Pentru pensionari, diferența s-ar reflecta direct în cuantumul pensiei, în funcție de numărul de puncte de pensie acumulate.
Cât ar ajunge pensiile după o majorare de 7%
În cazul unei indexări de 7%, exemplele de calcul arată astfel:
un pensionar cu 20 de puncte, care primește în prezent 1.620 de lei, ar ajunge la aproximativ 1.733 de lei;
pentru 30 de puncte, pensia de 2.430 de lei ar crește la aproximativ 2.600 de lei;
un pensionar cu 40 de puncte, care are în prezent 3.240 de lei, ar primi aproximativ 3.467 de lei.
Calculul este orientativ și presupune o majorare uniformă de 7%, fără a lua în considerare eventuale alte modificări legislative, taxe sau particularități ale fiecărui dosar de pensie.
Experții cer o majorare mai mare
Scenariul de 7% nu este considerat suficient de unii specialiști. Experții consultați susțin că, după perioada de înghețare a pensiilor, ar fi nevoie de o indexare de cel puțin 12% pentru ca veniturile pensionarilor să recupereze o parte din pierderea de putere de cumpărare acumulată.
Diferența dintre cele două variante este importantă. O creștere de 7% ar aduce un plus moderat la veniturile lunare, în timp ce o indexare de 12% ar presupune o majorare semnificativ mai mare pentru fiecare categorie de pensionari.
Majorarea pensiilor ar avea un impact bugetar uriaș
Aplicarea indexării prevăzute de lege ar presupune un efort financiar important pentru stat. Estimările vehiculate indică un impact bugetar de cel puțin 12 miliarde de lei.
Tocmai dimensiunea acestei cheltuieli face ca decizia finală privind procentul de majorare să fie una extrem de importantă în construcția bugetului pentru anul 2027.
Parlamentarii care susțin proiectul cer ca mecanismul legal de indexare să fie aplicat, în condițiile în care pensionarii au trecut prin doi ani în care majorarea anuală nu a mai fost acordată.
Ce se poate întâmpla cu pensiile în 2027
În acest moment, 7% reprezintă unul dintre scenariile aflate în discuție, în timp ce experții indică necesitatea unei creșteri de minimum 12%.
Decizia finală va depinde de forma în care va fi adoptat proiectul legislativ, de situația economică și de resursele disponibile la buget.
Pentru pensionari, însă, miza este una majoră: orice procent de indexare se va transforma într-o diferență concretă în venitul lunar, într-o perioadă în care prețurile și costul vieții continuă să reprezinte una dintre principalele probleme pentru persoanele cu venituri fixe.