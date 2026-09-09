Benzina, aproape 10 lei litrul. Prognoza sumbră care poate împinge prețurile și mai sus

Benzina și motorina și-au păstrat prețurile ridicate în România, în timp ce petrolul Brent a urcat la peste 97 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimele șase săptămâni. În București, benzina standard costă 9,73 lei/litru, iar motorina standard ajunge la 10,19 lei/litru.
Benzina și motorina și-au păstrat în România prețurile din ultimele zile, chiar dacă barilul de petrol a ajuns luni la peste 97 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni. În București, benzina standard se vinde cu 9,73 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 10,19 lei/litru.
Un litru de GPL se comercializează, în medie la nivel național, cu 4,65 lei. Prețurile diferă ușor de la un oraș la altul, iar în unele stații din Timișoara carburanții sunt cu câțiva bani mai ieftini decât în Capitală.
Cât costă benzina și motorina în București și Timișoara?
În București, benzina standard se vinde cu 9,73 lei/litru, iar motorina standard a ajuns la 10,19 lei/litru. GPL-ul are un preț mediu național de 4,65 lei/litru, conform platformei Peco-online.ro.
La unele stații din Timișoara, prețurile sunt ușor mai mici. Benzina standard costă aproximativ 9,70 lei/litru, iar motorina standard se vinde cu 10,15 lei/litru.
Diferențele dintre cele două orașe sunt de doar câțiva bani, însă nivelul general al prețurilor rămâne ridicat, în condițiile în care cotațiile internaționale ale petrolului au continuat să crească.
Prețurile carburanților luni, 7 septembrie. Benzina ajunge la 9,73 lei pe litru. Cât costă motorina
Cât a ajuns să coste barilul de petrol?
Petrolul Brent, una dintre principalele referințe internaționale pentru prețul țițeiului, a urcat luni la peste 97 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele șase săptămâni.
Creșterea vine la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au efectuat atacuri reciproce asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz și în zonele adiacente. Situația a afectat una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și a pus o presiune suplimentară asupra pieței.
Prețurile petrolului și ale carburanților au crescut puternic de la începutul conflictului cu Iranul, declanșat la sfârșitul lunii februarie, pe fondul problemelor privind transporturile prin strâmtoare.
Până unde ar putea crește prețul petrolului?
Goldman Sachs estimează că prețul petrolului ar putea urca până la 120 de dolari pe baril în perioada următoare, în cazul în care tensiunile și problemele de aprovizionare vor continua.
De la începutul conflictului cu Iranul, țițeiul Brent s-a apreciat cu peste 33%, în timp ce West Texas Intermediate a înregistrat o creștere de puțin peste 37%.
O eventuală continuare a creșterii cotațiilor internaționale ar putea menține presiunea asupra pieței carburanților și în perioada următoare.
Cum influențează războiul din Ucraina piața petrolului?
Războiul dintre Rusia și Ucraina a adăugat o presiune suplimentară asupra pieței energetice, după ce mai multe atacuri au scos din funcțiune rafinării de petrol rusești.
Reducerea capacității de rafinare afectează cantitatea de țiței care poate fi transformată în benzină și motorină. În combinație cu tensiunile din Orientul Mijlociu și problemele de transport prin Strâmtoarea Ormuz, situația contribuie la menținerea unor prețuri ridicate pe piața internațională a petrolului.