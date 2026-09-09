Ce va conține noua lege a Salarizării. Detalii exclusive

Viitorul Guvern ar putea începe noi negocieri pentru legea salarizării, iar reforma ar putea fi inclusă în bugetul pe anul viitor! Semnalul a venit inclusiv de la președintele României, iar agențiile internaționale au transmis deja avertismente după eșecul legii. Dacă nu se face o nouă lege, veniturile ar trebui indexate cu 7%.
Scenariile pentru veniturile românilor
Noua lege a salarizării ar putea reveni pe masa viitorului Guvern, iar reforma sistemului de plată din sectorul public ar putea fi inclusă în construcția bugetului pentru anul 2027. Negocierile pentru o nouă formulă de salarizare ar putea începe în perioada următoare, după semnalele transmise inclusiv de la nivelul Administrației Prezidențiale și avertismentele venite din partea agențiilor internaționale.
Reforma salarizării este una dintre temele importante care ar putea ajunge în atenția viitorului Executiv. Eșecul încercării de adoptare a unei noi legi a salarizării a atras atenția asupra necesității unei formule care să stabilească mai clar modul în care sunt acordate veniturile în sectorul bugetar.
Potrivit scenariului aflat în discuție, o nouă lege ar putea fi elaborată până la finalul anului 2026, urmând ca prevederile sale să înceapă să fie aplicate din 2027.
Noua lege a salarizării, posibilă până la sfârșitul lui 2026
Una dintre variantele analizate presupune reluarea negocierilor pentru o nouă lege a salarizării și finalizarea proiectului până la sfârșitul acestui an.
Dacă acest calendar va fi respectat, reforma ar putea fi implementată începând din 2027, după stabilirea noilor reguli privind salariile din sectorul public.
Miza este una importantă, în condițiile în care plata salariilor angajaților de la stat presupune anual o cheltuială de aproximativ 168 de miliarde de lei.
Impactul noii legi ar putea ajunge la 10 miliarde de lei
Aplicarea unei noi legi a salarizării ar avea un impact semnificativ asupra bugetului de stat.
Estimările prezentate în scenariul analizat indică un impact maxim cuprins între 8 și 10 miliarde de lei.
Suma finală va depinde însă de forma pe care o va avea reforma, de categoriile de angajați vizate și de modul în care vor fi stabilite noile grile de salarizare.
Noua legislație ar trebui să ofere și o perspectivă mai clară asupra evoluției veniturilor din sectorul bugetar, astfel încât majorările salariale să fie corelate cu posibilitățile reale ale bugetului.
Ce se întâmplă dacă noua lege nu va fi adoptată
Există și un scenariu alternativ. În cazul în care reforma salarizării nu va fi realizată, veniturile ar putea fi indexate cu rata inflației.
Estimarea luată în calcul în prezent pentru o astfel de indexare este de aproximativ 7%.
Astfel, în lipsa unei noi legi a salarizării, această variantă ar putea reprezenta mecanismul prin care veniturile ar fi ajustate în raport cu evoluția prețurilor.
Salariile de la stat, în centrul reformei
Cheltuielile cu salariile bugetarilor reprezintă una dintre componentele importante ale bugetului public. Tocmai de aceea, noua lege a salarizării ar trebui să stabilească un mecanism care să permită atât predictibilitatea veniturilor, cât și controlul cheltuielilor statului.
În prezent, sunt analizate mai multe scenarii, iar forma finală a reformei va depinde de negocierile purtate de viitorul Guvern cu reprezentanții angajaților și cu celelalte instituții implicate.
Ce variante sunt luate în calcul pentru veniturile românilor
Scenariul prezentat pentru perioada următoare poate fi sintetizat astfel:
noua lege a salarizării – ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2026;
implementarea reformei – posibilă începând cu anul 2027;
impact bugetar maxim estimat – între 8 și 10 miliarde de lei;
cheltuieli anuale cu salariile de la stat – aproximativ 168 de miliarde de lei;
alternativa în cazul în care noua lege nu este adoptată – indexarea veniturilor;
estimarea indexării – aproximativ 7%.
Deocamdată, acestea sunt scenarii aflate în discuție, iar decizia finală va aparține viitorului Guvern. Reforma salarizării ar putea deveni însă una dintre principalele măsuri incluse în planificarea bugetară pentru anul 2027.