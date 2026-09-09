Ce va conține noua lege a Salarizării. Detalii exclusive

Publicat 9 sept. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Viitorul Guvern ar putea începe noi negocieri pentru legea salarizării, iar reforma ar putea fi inclusă în bugetul pe anul viitor! Semnalul a venit inclusiv de la președintele României, iar agențiile internaționale au transmis deja avertismente după eșecul legii. Dacă nu se face o nouă lege, veniturile ar trebui indexate cu 7%.

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