Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Metroul, în pragul colapsului. Circulația ar putea fi oprită în această lună
Foto/Arhivă
Publicat9 sept. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Circulația metroului din București ar putea fi oprită în această lună, în cazul în care Metrorex nu primește la timp subvenția solicitată pentru luna septembrie. Compania se confruntă cu probleme financiare și susține că are nevoie de peste 63 de milioane de lei pentru plata salariilor și a altor obligații.
Citește și
- 12:03Criză la Liberty Galați. Producția este oprită, iar angajații nu și-au primit salariile de trei luni
- 11:29Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi
- 11:24OPIA cere investiții și co-dezvoltare pentru industria românească de apărare, în cadrul Forumului Franco-Român
- 11:00Drama bătrânilor din satele aproape pustii. „Pot să mă culc și nemâncat” | VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News