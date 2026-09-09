Un român a muncit 40 de ani. Pensia pe care a primit-o l-a făcut să creadă că e o greșeală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 12:31

Un român a depus dosarul de pensionare după patru decenii de muncă, însă suma pe care urma să o primească l-a surprins. Pensia calculată era de 3.000 de lei, iar bărbatul a crezut că există o eroare.

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