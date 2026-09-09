Probleme la frontiera cu Republica Moldova. Sistemele Poliției de Frontieră au picat, iar verificările se fac manual

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 11:27

Probleme tehnice la frontiera dintre România și Republica Moldova, în dimineața zilei de 9 septembrie 2026. Unul dintre sistemele informatice folosite de Poliția de Frontieră din Republica Moldova nu funcționează, astfel că verificările călătorilor și ale mijloacelor de transport sunt efectuate temporar prin proceduri alternative, manual.

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