Probleme la frontiera cu Republica Moldova. Sistemele Poliției de Frontieră au picat, iar verificările se fac manual

Probleme tehnice la frontiera dintre România și Republica Moldova, în dimineața zilei de 9 septembrie 2026. Unul dintre sistemele informatice folosite de Poliția de Frontieră din Republica Moldova nu funcționează, astfel că verificările călătorilor și ale mijloacelor de transport sunt efectuate temporar prin proceduri alternative, manual.
Defecțiunea a dus la apariția unor timpi mai mari de așteptare la trecerea frontierei, iar autoritățile române le recomandă celor care urmează să călătorească spre Republica Moldova să țină cont de posibilele întârzieri.
Sistem informatic nefuncțional la Poliția de Frontieră din Republica Moldova
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că, începând din dimineața zilei de 9 septembrie, una dintre componentele informatice utilizate pentru efectuarea controalelor la graniță întâmpină probleme tehnice.
Pentru ca traficul să nu fie blocat complet, autoritățile au activat procedurile alternative. În aceste condiții, verificările nu mai pot fi realizate prin intermediul bazelor de date în modul obișnuit, fiind necesară procesarea manuală a datelor.
Specialiștii lucrează pentru identificarea și remedierea defecțiunii și pentru revenirea la funcționarea normală a sistemelor.
Avertisment pentru românii care merg în Republica Moldova
Poliția de Frontieră Română a transmis, la rândul său, că problema tehnică afectează timpul necesar efectuării controalelor și a recomandat călătorilor să ia în calcul eventualele întârzieri.
Potrivit autorităților române, bazele de date ale instituțiilor de frontieră din Republica Moldova au devenit indisponibile în jurul orei 06:30, iar verificările sunt realizate manual până la restabilirea sistemelor informatice.
Astfel, persoanele care intenționează să treacă granița în această dimineață sunt sfătuite să se informeze înainte de plecare și să își planifice călătoria ținând cont de posibilitatea unor timpi de așteptare mai mari.
Ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei
Problemele tehnice se reflectă diferit în funcție de punctul de trecere și de modul în care este organizat controlul de frontieră.
La ieșirea din România, procesarea de către autoritățile române se desfășoară în condiții normale. Cu toate acestea, vehiculele care au trecut de controlul românesc pot fi nevoite să aștepte pe teritoriul Republicii Moldova, din cauza verificărilor efectuate manual de partea moldovenească.
La Albița și Galați, unde este aplicat controlul coordonat, desfășurat pe teritoriul României, situația este influențată de defecțiunea sistemelor informatice ale autorităților din Republica Moldova. Mijloacele de transport așteaptă efectuarea controalelor de către partea moldovenească până când problema tehnică va fi remediată.
Traficul nu este oprit
Deși sistemele informatice nu funcționează normal, autoritățile nu au dispus suspendarea traficului de călători sau a celui de mărfuri.
Au fost introduse proceduri alternative pentru efectuarea verificărilor, însă acestea presupun un timp mai mare de procesare. Din acest motiv, principala consecință pentru persoanele aflate în tranzit este creșterea timpilor de așteptare.
Autoritățile de frontieră anunță că situația este monitorizată, iar specialiștii depun eforturi pentru restabilirea cât mai rapidă a funcționării sistemelor informatice.
Până la remedierea defecțiunii, călătorii sunt sfătuiți să țină cont de posibilele întârzieri atunci când își stabilesc traseul și programul de deplasare.